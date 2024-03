Geolier all’Università Federico II di Napoli: un incontro per parlare di giovani, musica e impegno sociale

Martedì prossimo, l’Aula Magna della sede di Scampia dell’Università Federico II sarà il palcoscenico di un incontro tra il noto rapper Geolier e gli studenti dell’Ateneo.

Dopo il trionfo a Sanremo 2024, Geolier è stato invitato all’Università Federico II di Napoli per incontrare gli studenti e confrontarsi con loro su alcuni temi di attualità. In programma per martedì 26 marzo 2024, alle ore 16, presso l’Aula Magna della sede di Scampia dell’ateneo napoletano, l’incontro offrirà l’occasione per instaurare una conversazione autentica, durante la quale l’artista napoletano ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera e approfondirà il suo coinvolgimento sociale.

L’incontro sarà guidato da Pier Luigi Razzano del laboratorio radiofonico d’Ateneo, F2 Radio Lab, che faciliterà il dialogo tra Geolier e gli studenti, aprendo spazi di riflessione su tematiche attuali e di impegno sociale. La presenza di Geolier andrà ben oltre la semplice esibizione musicale per aprire le porte all’ascolto di una generazione e delle sfide che deve affrontare, soprattutto nelle periferie. Gli studenti potranno conoscere il ragazzo dietro la musica e fargli domande sui temi che saranno trattati durante l’incontro.

Come partecipare o vedere l’incontro in streaming

Chi desidera prendere parte all’incontro con Geolier dovrà prenotarsi online a partire dalle ore 10:00 di giovedì 21 marzo 2024: i posti sono limitati e per accedere al form di registrazione sono richieste le credenziali Unina. Per chi non riesce a iscriversi o desidera seguire la conversazione da casa, l’evento sarà anche trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’ateneo.

Napoli: una città dalle molteplici sfaccettature

Napoli è una città ricca di contraddizioni e di sfide dove convivono realtà sociali molto diverse tra loro. La frattura culturale tra i diversi quartieri e le diverse comunità è evidente e rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro della città.

La scelta di ospitare Geolier proprio a Scampia, uno dei quartieri più emblematici di Napoli, è un segnale importante di apertura e inclusione. La sua musica e il suo impegno sociale possono fungere da ponte tra le diverse realtà cittadine, promuovendo la comprensione reciproca e il dialogo tra i giovani.

L’incontro tra Geolier e gli studenti universitari non vuole essere solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per educare attraverso l’esempio: la musica e le esperienze di vita dell’artista possono infatti ispirare i giovani e stimolare la riflessione sui temi sociali più urgenti.

Geolier

Nato a Napoli nel 2000, Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è un rapper che in pochi anni ha saputo farsi strada nel mondo della musica e raccogliere attorno a sé una folta schiera di affezionati sostenitori. Geolier deriva da un gioco di parole che unisce la parola “secondino” in francese con il termine con cui vengono chiamati gli abitanti del quartiere partenopeo di Secondigliano. Proprio a questa zona, l’artista ha dedicato il suo singolo d’esordio “P Secondigliano”. Dopo il successo ottenuto con i singoli successivi, pubblica il suo primo album “Emanuele” nel 2019: diventato doppio disco di platino, il disco è stato rieditato nel 2020 con sei ulteriori tracce. Grazie a collaborazioni con artisti già affermati come Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Lazza e Gemitaiz, nel 2020 è già una delle voci più ricercate della sfera hip-hop.