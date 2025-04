23 gennaio: giornata nazionale della scrittura a mano

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha recentemente approvato la proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale della scrittura a mano, fissata per il 23 gennaio di ogni anno. Questo significativo provvedimento rappresenta un passo importante verso la valorizzazione di un’attività fondamentale per lo sviluppo cognitivo degli studenti italiani.

La ricorrenza, ora in attesa dell’esame definitivo dell’Aula, si propone come occasione per riscoprire il valore educativo e culturale della calligrafia in un’epoca dominata dalla digitalizzazione. Le istituzioni scolastiche avranno l’opportunità di integrare questa celebrazione nel percorso formativo, contribuendo alla preservazione di un patrimonio linguistico e culturale inestimabile.

Origini della giornata

La ricorrenza nazionale trova le sue radici a livello internazionale, collegandosi direttamente all–Handwriting Day, una celebrazione nata nel 1977 grazie all’iniziativa della Writing Instrument Manufacturers Association (WIMA). Questa organizzazione internazionale ha istituito la giornata con l’obiettivo di promuovere e preservare la scrittura manuale in un contesto globale sempre più orientato verso le tecnologie digitali.

La scelta della data del 23 gennaio non è casuale: riprende infatti la ricorrenza internazionale già consolidata, creando così una continuità tra il movimento globale per la riscoperta della calligrafia e l’iniziativa legislativa italiana. Questa connessione rappresenta un importante riconoscimento del valore educativo della scrittura manuale, rafforzando l’impegno delle istituzioni scolastiche nel mantenere viva una pratica fondamentale per lo sviluppo cognitivo degli studenti in un’epoca dominata dalle tastiere e dagli schermi touch.

Benefici della scrittura a mano e supporto scientifico

La proposta della Camera dei Deputati sottolinea come

“scrivere a mano costituisce elemento di espressione e preservazione della storia della lingua e della cultura italiana”.

Non si tratta solo di tradizione: questa pratica rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, oltre a fungere da barriera contro l’analfabetismo.

Nonostante nell’era digitale possa apparire come un’attività superata, la scrittura manuale stimola il cervello in modi che la digitazione non riesce a replicare. Lo conferma uno studio dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia pubblicato su Frontiers in Psychology, che ha analizzato le differenze nelle reti neurali attivate durante la scrittura manuale rispetto all’uso della tastiera.

I risultati sono inequivocabili: la connettività cerebrale risulta significativamente più intensa quando le lettere vengono tracciate a mano, coinvolgendo maggiormente i processi di memoria e codifica delle informazioni. L’evidenza scientifica dimostra quindi che questa pratica supporta l’apprendimento in modo più efficace e profondo.

Iniziative nelle scuole e sul territorio

Il provvedimento prevede che enti pubblici a tutti i livelli – dallo Stato ai comuni – possano realizzare iniziative mirate a diffondere la cultura della scrittura a mano. Le scuole, in particolare, avranno l’opportunità di attivare percorsi formativi ed eventi didattici specifici durante questa giornata. Gli istituti potranno organizzare laboratori di calligrafia, concorsi di scrittura creativa e incontri con esperti calligrafi per avvicinare gli studenti a questa pratica.

Anche biblioteche e centri culturali potranno partecipare con esposizioni di manoscritti storici e workshop pratici, creando un collegamento tra tradizione e modernità. Queste attività non solo celebreranno la ricorrenza, ma stimoleranno anche la partecipazione attiva degli studenti, permettendo loro di riscoprire il valore della scrittura manuale come espressione personale e strumento di connessione con il patrimonio culturale italiano.