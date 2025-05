Tesina sullo sviluppo sostenibile: collegamenti per la Maturità

davidem Pubblicato il 23 mag 2025

Il tema dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente si presta perfettamente a un approccio interdisciplinare, permettendo di costruire un percorso di collegamenti ricco e articolato per la Maturità; ecco le principali discipline che possono essere collegate a questa tematica, e degli spunti per una tesina:

Italiano e Letteratura : Il rapporto tra uomo e natura nella poesia e nella narrativa italiana, da Leopardi a Calvino, riflette l’evoluzione della coscienza ambientale nella nostra cultura.

Storia : L'analisi del percorso dalla Rivoluzione Industriale agli accordi climatici contemporanei evidenzia come lo sfruttamento delle risorse e la consapevolezza dei limiti ambientali abbiano segnato lo sviluppo delle società moderne.

Filosofia : L'etica ambientale e la responsabilità verso le generazioni future trovano fondamento nel pensiero di filosofi come Hans Jonas, interrogandoci sui principi morali che dovrebbero guidare le nostre azioni verso l'ambiente.

Scienze : Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'esaurimento delle risorse naturali rappresentano le sfide scientifiche più urgenti del nostro tempo, che richiedono soluzioni innovative e sostenibili.

Arte : Dalle rappresentazioni tradizionali della natura alla Land Art contemporanea, gli artisti hanno sempre dialogato con l'ambiente, trasformando il paesaggio in medium espressivo e strumento di protesta ecologica.

Lingue straniere : La letteratura ecologista internazionale e i movimenti ambientalisti globali offrono prospettive culturali diverse sul rapporto uomo-natura e sulle possibili soluzioni alla crisi ambientale.

Educazione Civica: L'Agenda 2030 e le politiche per lo sviluppo sostenibile rappresentano la traduzione istituzionale dell'impegno collettivo verso un futuro più giusto e sostenibile.

Indice:

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti italiano e letteratura

La letteratura italiana offre numerose riflessioni sul rapporto uomo-natura, permettendo collegamenti significativi con il tema dello sviluppo sostenibile. Il percorso inizia con il Romanticismo, quando la natura assume centralità nell’esperienza poetica. Leopardi sviluppa un rapporto complesso con essa, evolvendosi dalla visione di natura madre benigna a quella di matrigna indifferente alle sofferenze umane. Questo cambiamento è emblematicamente rappresentato ne “La Ginestra”, dove propone la solidarietà umana di fronte all’indifferenza naturale, metafora della necessaria cooperazione globale per affrontare le sfide ambientali contemporanee.

Pascoli nei componimenti di “Myricae” rappresenta invece una natura intimista, rifugio dalle brutture della modernità e dell’industrializzazione incipiente. La sua poesia delle “piccole cose” anticipa la sensibilità per gli equilibri naturali fragili che caratterizza l’ecologia moderna. Diversamente, D’Annunzio celebra una fusione panica con una natura vitalistica e irrazionale, esaltandone la potenza primordiale.

Nel Novecento, Italo Calvino in “Le città invisibili” esplora temi legati all’urbanizzazione e alla sostenibilità, anticipando questioni oggi centrali nel dibattito ecologico. Le sue città immaginarie fungono da specchio per riflettere sul rapporto tra spazio urbano e ambiente naturale, evidenziando come l’espansione incontrollata rappresenti una minaccia per l’equilibrio planetario.

La “letteratura del paesaggio” diventa quindi uno strumento fondamentale per comprendere l’evoluzione della coscienza ambientale nella cultura italiana, riflettendo il passaggio da una visione antropocentrica a una più ecocentrica. Gli autori italiani, attraverso diverse sensibilità e approcci stilistici, hanno documentato la trasformazione del territorio e anticipato molte delle preoccupazioni ecologiche attuali.

Questa tradizione letteraria ci offre non solo una testimonianza storica del mutevole rapporto tra uomo e natura, ma anche strumenti concettuali per immaginare nuovi modelli di convivenza sostenibile sul pianeta. La riflessione poetica e narrativa sulla natura diventa così parte essenziale di un’educazione alla sostenibilità che integri sensibilità umanistica e consapevolezza scientifica.

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti storia

La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo segna l’inizio dello sfruttamento intensivo delle risorse naturali e dell’inquinamento su larga scala. Le città industriali inglesi come Manchester e Birmingham divennero simboli del degrado ambientale urbano, caratterizzate da inquinamento atmosferico, scarsa igiene e condizioni di vita insalubri per le classi operaie.

Nel XX secolo questo processo si intensifica con l’espansione del modello di produzione e consumo di massa, particolarmente durante il boom economico post-bellico. Eventi emblematici come il disastro di Seveso (1976) in Italia o l’incidente di Chernobyl (1986) rappresentano punti di svolta nella consapevolezza pubblica sui rischi ambientali dell’industrializzazione.

Dagli anni ’70 emerge un nuovo approccio, con la nascita dei movimenti ecologisti e le prime conferenze internazionali sull’ambiente a Stoccolma (1972). Il concetto di sviluppo sostenibile viene formalizzato nel Rapporto Brundtland (1987) e diventa centrale nelle politiche globali con la Conferenza di Rio (1992), il Protocollo di Kyoto (1997) e più recentemente con l’Accordo di Parigi (2015) e l’Agenda 2030, che rappresentano tentativi coordinati di risposta globale alle sfide climatiche.

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti filosofia

La riflessione sul rapporto uomo-natura ha subito una profonda trasformazione nella storia del pensiero occidentale. Dal dualismo cartesiano, che separava nettamente res cogitans e res extensa relegando la natura a mero meccanismo, siamo gradualmente passati a visioni più integrate e complesse dell’interazione tra essere umano e ambiente.

Friedrich Nietzsche ha offerto strumenti concettuali ancora oggi illuminanti attraverso la contrapposizione tra “principio apollineo” e “principio dionisiaco”. Questa dialettica rappresenta la tensione tra l’impulso umano all’ordine razionale, che tende a dominare la natura attraverso la tecnica, e la forza caotica e vitale della natura stessa, che resiste alla completa oggettivazione. L’attuale crisi ecologica potrebbe essere interpretata come conseguenza di uno squilibrio a favore dell’elemento apollineo.

Martin Heidegger, nella sua critica al pensiero calcolante moderno, ha denunciato come l’approccio tecnicistico riduca la natura a mero “fondo utilizzabile” (Bestand) a disposizione dell’uomo. In contrapposizione, il filosofo tedesco propone un “abitare poetico” nel mondo che rispetti il mistero dell’essere e la dignità intrinseca della natura, anticipando molte delle preoccupazioni dell’ecologia contemporanea.

L’etica ambientale si articola oggi in diverse correnti teoriche: il biocentrismo attribuisce valore morale a tutti gli esseri viventi individuali; l’ecocentrismo considera moralmente rilevanti gli ecosistemi nel loro insieme, superando la prospettiva individualista; l’ecologia profonda, teorizzata da Arne Naess, propone un ripensamento radicale del rapporto uomo-natura basato sul principio di autorealizzazione e identificazione con tutti gli esseri viventi.

Hans Jonas rappresenta forse il pensatore che più direttamente ha affrontato le implicazioni etiche dello sviluppo sostenibile. Nel suo “Principio responsabilità” (1979), Jonas elabora un’etica orientata al futuro, fondata sulla responsabilità verso le generazioni a venire. Il suo nuovo imperativo categorico – “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla Terra” – costituisce il fondamento filosofico stesso del concetto di sostenibilità.

La filosofia contemporanea ci invita quindi a ripensare criticamente i paradigmi di sviluppo dominanti, considerando l’impronta ecologica delle nostre azioni collettive in una prospettiva temporale estesa, oltre l’orizzonte immediato dell’interesse individuale e della generazione presente.

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti scienze

I rapporti dell’IPCC documentano un aumento della temperatura media globale di circa 1°C rispetto all’era preindustriale, con conseguenze già visibili: scioglimento accelerato dei ghiacciai polari, innalzamento del livello marino (stimato tra 0,3-0,9 metri entro fine secolo), eventi meteorologici estremi e alterazione degli ecosistemi globali.

La perdita di biodiversità rappresenta un’emergenza parallela altrettanto preoccupante. Secondo la biologia della conservazione, stiamo assistendo alla sesta estinzione di massa, causata principalmente dall’attività antropica. La distruzione degli habitat naturali, l’inquinamento diffuso, la proliferazione di specie invasive e le alterazioni climatiche minacciano la sopravvivenza di innumerevoli specie, compromettendo la resilienza ecosistemica.

Il concetto scientifico di “capacità di carico” evidenzia i limiti planetari nel sostenere la crescita economico-demografica attuale. La nostra impronta ecologica supera oggi la biocapacità terrestre, segnalando l’insostenibilità del modello di sviluppo vigente.

Le scienze ambientali propongono approcci innovativi come l’economia circolare, che minimizza gli sprechi attraverso riuso e riciclo dei materiali, e la transizione energetica verso fonti rinnovabili non climalteranti, in sostituzione dei combustibili fossili responsabili dell’effetto serra. Le pratiche agricole rigenerative, come l’agricoltura biodinamica, offrono inoltre soluzioni per ripristinare la fertilità del suolo preservandone la biodiversità.

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti arte

L’arte ha da sempre instaurato un intimo dialogo con il mondo naturale, registrando l’evoluzione della percezione umana dell’ambiente circostante. Nel Rinascimento, artisti come Leonardo da Vinci studiavano minuziosamente la natura, riproducendola con precisione scientifica in opere dalle minuziose rappresentazioni botaniche. Il Romanticismo trasformò questa visione, con artisti come Caspar David Friedrich e William Turner che rappresentavano panorami naturali sublimi, tempestosi e potenti, specchio dell’animo umano di fronte all’infinito.

Con l’Impressionismo di Monet e Renoir, la natura divenne soggetto privilegiato per esplorare gli effetti mutevoli della luce, catturando l’essenza fugace dei fenomeni naturali piuttosto che la loro forma permanente. Questa evoluzione riflette un graduale cambiamento nel rapporto uomo-natura, da dominatore a osservatore sensibile.

Negli anni ’60 e ’70 del Novecento, con l’emergere della consapevolezza ecologica, nasce la Land Art, movimento artistico che utilizza direttamente il paesaggio come tela e materiali naturali come medium espressivo. L’opera emblematica “Spiral Jetty” (1970) di Robert Smithson, una spirale di roccia e terra che si estende nel Great Salt Lake dello Utah, dialoga con i cicli naturali, apparendo e scomparendo con il variare del livello dell’acqua. Le camminate rituali di Richard Long e le fragili sculture di Andy Goldsworthy, realizzate con foglie, ghiaccio e pietre, evidenziano la relazione effimera tra intervento umano e processi naturali.

L’Environmental Art contemporanea assume spesso una vocazione esplicitamente attivista. L’installazione “Wheatfield – A Confrontation” (1982) di Agnes Denes, un campo di grano di due acri piantato a Battery Park City, nel cuore di Manhattan, ha creato un potente contrasto tra natura e urbanizzazione, diventando metafora delle priorità distorte della società contemporanea. Olafur Eliasson, con “Ice Watch” (2014), ha portato enormi blocchi di ghiaccio artico in scioglimento nelle piazze di Londra, Parigi e Copenaghen, rendendo tangibile l’astratta minaccia del cambiamento climatico.

Questi interventi artistici non solo sensibilizzano il pubblico su tematiche ambientali urgenti, ma invitano a una riflessione profonda sul nostro posto all’interno degli ecosistemi terrestri, trasformando l’arte in catalizzatore di consapevolezza ecologica e cambiamento sociale.

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti lingue straniere

La letteratura in lingua inglese offre un ricco patrimonio di riflessioni ecologiche attraverso il movimento Nature Writing. Henry David Thoreau con “Walden” (1854) ha creato un manifesto della vita semplice a contatto con la natura, rifiutando il materialismo e celebrando l’autodeterminazione in armonia con l’ambiente. Rachel Carson, con “Silent Spring” (1962), ha denunciato gli effetti devastanti dei pesticidi sugli ecosistemi, dando avvio al moderno movimento ambientalista e influenzando politiche pubbliche globali.

Nella letteratura contemporanea anglofona, la Climate Fiction (Cli-Fi) esplora scenari futuri legati ai cambiamenti climatici. Margaret Atwood nella “MaddAddam Trilogy” immagina un mondo post-apocalittico devastato da catastrofi ecologiche, mentre Kim Stanley Robinson in opere come “New York 2140” visualizza città sommerse dall’innalzamento dei mari, affrontando questioni di adattamento e resilienza.

Anche altre tradizioni letterarie hanno contribuito significativamente al pensiero ecologico. In Francia, Michel Serres con “Le Contrat Naturel” ha proposto di estendere il contratto sociale rousseauiano alla natura, riconoscendole lo status di soggetto giuridico. Nella letteratura tedesca, Hans Magnus Enzensberger ha offerto una critica dell’ecologia politica, interrogandosi sui limiti dei movimenti ambientalisti tradizionali.

La tradizione latinoamericana, attraverso il realismo magico, ha spesso intrecciato temi ambientali e identitari. Eduardo Galeano in “Le vene aperte dell’America Latina” ha denunciato lo sfruttamento coloniale delle risorse naturali, mentre Luis Sepúlveda con “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” ha creato una potente allegoria sull’inquinamento marino, dimostrando come la letteratura per ragazzi possa veicolare messaggi ecologici profondi.

Questo approccio comparativo alle letterature mondiali rivela come le preoccupazioni ambientali trascendano confini culturali e linguistici, offrendo una prospettiva globale sulle sfide della sostenibilità.

Tesina sviluppo sostenibile: collegamenti educazione civica

L’Agenda 2030 rappresenta il più ambizioso programma globale per lo sviluppo sostenibile, strutturato in 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) che integrano dimensioni ambientali, sociali ed economiche. Adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite, essa delinea traguardi concreti come l’eliminazione della povertà, la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle disuguaglianze, riconoscendo l’interconnessione tra benessere umano e salute degli ecosistemi.

A livello europeo, il Green Deal lanciato nel 2019 costituisce la roadmap per trasformare l’UE in un’economia climaticamente neutra entro il 2050. Questo piano prevede investimenti in tecnologie verdi, decarbonizzazione del settore energetico e mobilità sostenibile. L’Italia ha declinato questi obiettivi nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, documento che coordina le politiche ambientali nazionali con gli impegni internazionali.

Centrali in questo dibattito sono i concetti di giustizia ambientale ed equità intergenerazionale. Il primo evidenzia come l’inquinamento e il degrado ecologico colpiscano sproporzionatamente le comunità più vulnerabili e marginali; il secondo sottolinea la responsabilità della generazione presente verso quelle future, fondamento stesso della sostenibilità.

In questo contesto, i movimenti giovanili hanno assunto un ruolo fondamentale nel catalizzare l’attenzione pubblica. Fridays For Future, ispirato dall’attivismo di Greta Thunberg, ha mobilitato studenti in tutto il mondo per richiedere azioni immediate contro la crisi climatica. Questi movimenti dimostrano come la partecipazione civica possa influenzare l’agenda politica globale.

L’Educazione Civica diventa quindi strumento essenziale per formare cittadini consapevoli, capaci di comprendere le complesse sfide della sostenibilità e di agire responsabilmente nella vita quotidiana. La conoscenza critica delle politiche ambientali, dei loro meccanismi e delle loro implicazioni rappresenta oggi una competenza fondamentale per esercitare pienamente i diritti e i doveri di cittadinanza in un mondo ecologicamente interdipendente.

Tesina sviluppo sostenibile: tutti i collegamenti in pillole

Per favorire la memorizzazione e facilitare la comprensione di quanto esposto, proponiamo una tabella che sintetizza i principali collegamenti interdisciplinari tra sviluppo sostenibile e varie materie scolastiche: