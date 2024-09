Il Data Analyst è una delle figure professionali più richieste nell’attuale panorama lavorativo. Questo esperto si occupa di interpretare i dati per aiutare le aziende a prendere decisioni strategiche. In questa guida risponderemo quindi alla domanda su come diventare Data Analyst, esplorando le competenze richieste, le mansioni principali, i settori in cui lavora e il percorso formativo necessario.

Sommario

Cosa Fa un Data Analyst?

Un Data Analyst raccoglie, organizza e interpreta grandi volumi di dati (big data) al fine di estrapolare informazioni utili per migliorare i processi aziendali e prendere decisioni informate. Tra le principali mansioni troviamo:

Raccolta e organizzazione dei dati : Attraverso strumenti informatici, l’analista acquisisce i dati da diverse fonti (social media, siti web, sistemi aziendali).

: Attraverso strumenti informatici, l’analista acquisisce i dati da diverse fonti (social media, siti web, sistemi aziendali). Analisi dei dati : Utilizza metodi statistici per individuare pattern e trend che aiutano a comprendere il comportamento dei consumatori o i risultati aziendali.

: Utilizza metodi statistici per individuare pattern e trend che aiutano a comprendere il comportamento dei consumatori o i risultati aziendali. Creazione di report : Presenta i risultati dell’analisi sotto forma di grafici e report, comprensibili anche per chi non ha competenze tecniche.

: Presenta i risultati dell’analisi sotto forma di grafici e report, comprensibili anche per chi non ha competenze tecniche. Supporto decisionale: Offre suggerimenti su strategie di marketing, gestione delle risorse o produzione, basate sui dati raccolti.

Dove Lavora un Data Analyst?

I Data Analyst lavorano in vari settori, poiché ogni azienda, indipendentemente dal settore, genera e raccoglie dati che possono essere utilizzati per migliorare le performance aziendali. I principali ambiti di lavoro includono:

ICT (Information and Communication Technology) : Le aziende tecnologiche utilizzano i dati per migliorare i loro prodotti e servizi.

: Le aziende tecnologiche utilizzano i dati per migliorare i loro prodotti e servizi. Banche e Assicurazioni : Questi settori richiedono analisi accurate per la gestione dei rischi e delle finanze.

: Questi settori richiedono analisi accurate per la gestione dei rischi e delle finanze. Settori industriali e sanitari : Utilizzano i dati per ottimizzare la produzione e migliorare l’efficienza.

: Utilizzano i dati per ottimizzare la produzione e migliorare l’efficienza. E-commerce e marketing: Qui i dati sono essenziali per comprendere i comportamenti dei consumatori e migliorare l’offerta.

Quanto Guadagna un Data Analyst?

In Italia, il salario di un Data Analyst varia in base all’esperienza e al settore in cui opera. Le retribuzioni iniziali (profili junior) si aggirano attorno ai 30.000 € annui, mentre gli esperti con più anni di esperienza possono raggiungere i 50.000 € annui. Negli Stati Uniti e in altre nazioni, gli stipendi possono essere significativamente più alti.

Formazione e Titoli di Studio

Per diventare un Data Analyst, una laurea è generalmente richiesta. I percorsi di studio più indicati sono quelli in:

Informatica : Fornisce le competenze per gestire i dati e programmare software per l’analisi.

: Fornisce le competenze per gestire i dati e programmare software per l’analisi. Statistica e Matematica : Conoscenze statistiche sono fondamentali per analizzare i dati con precisione.

: Conoscenze statistiche sono fondamentali per analizzare i dati con precisione. Economia : Utile per analizzare i dati relativi ai mercati e alle operazioni finanziarie. All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche sono disponibili i corsi di laurea online in Economia, ideali per chi lavora e non ha tempo di frequentare fisicamente le lezioni.

: Utile per analizzare i dati relativi ai mercati e alle operazioni finanziarie. All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche sono disponibili i corsi di laurea online in Economia, ideali per chi lavora e non ha tempo di frequentare fisicamente le lezioni. Ingegneria: Spesso utile nei settori tecnologici e produttivi, dove l’analisi dei dati è cruciale per migliorare processi complessi. Si tratta di una facoltà presente sia negli atenei frontali, che nelle università telematiche con i corsi di laurea online in Ingegneria.

Oltre alla laurea, sono consigliati master e corsi di specializzazione, come quelli in Business Intelligence, Big Data o Machine Learning. Molte università italiane e internazionali offrono percorsi di studio specifici per formare esperti in analisi dei dati.

Competenze Tecniche Richieste

Oltre alla formazione accademica, un Data Analyst deve possedere competenze tecniche specifiche. Tra le principali troviamo:

Conoscenza di linguaggi di programmazione : SQL, Python e R sono strumenti fondamentali per la gestione e l’analisi dei dati.

: SQL, Python e R sono strumenti fondamentali per la gestione e l’analisi dei dati. Data Visualization : La capacità di rappresentare i dati in modo visivo tramite grafici e dashboard (ad es., con Tableau o Power BI) è essenziale per comunicare i risultati.

: La capacità di rappresentare i dati in modo visivo tramite grafici e dashboard (ad es., con Tableau o Power BI) è essenziale per comunicare i risultati. Strumenti di analisi statistica : Conoscenza di software come Excel, SAS o SPSS.

: Conoscenza di software come Excel, SAS o SPSS. Capacità di utilizzare database relazionali: Come MySQL o PostgreSQL, per raccogliere e archiviare dati.

Soft Skills

Oltre alle competenze tecniche, un buon Data Analyst deve possedere alcune soft skills essenziali:

Capacità analitica : Essere in grado di esaminare dati complessi e identificare pattern significativi.

: Essere in grado di esaminare dati complessi e identificare pattern significativi. Problem Solving : La capacità di risolvere problemi basati sui dati è fondamentale.

: La capacità di risolvere problemi basati sui dati è fondamentale. Comunicazione : L’analista deve saper spiegare chiaramente i risultati a persone non tecniche.

: L’analista deve saper spiegare chiaramente i risultati a persone non tecniche. Attenzione ai dettagli: Errori nell’analisi possono portare a decisioni sbagliate, quindi è importante essere precisi.

Differenze tra Data Analyst e Data Scientist

Sebbene spesso confusi, Data Analyst e Data Scientist sono due figure distinte. Il Data Scientist sviluppa modelli predittivi complessi utilizzando machine learning e tecniche avanzate di analisi, mentre il Data Analyst si occupa principalmente di analizzare e interpretare dati esistenti per rispondere a domande specifiche e fornire supporto decisionale.

Ora che abbiamo chiarito come diventare Data Analyst, potrebbero interessarti anche: