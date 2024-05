Tesine di Terza Media: 7 pronte da Scaricare Gratis

TESINE DI TERZA MEDIA: 7 GIÀ SVOLTE E PRONTE DA SCARICARE

L’anno scolastico è quasi agli sgoccioli ed è tempo di iniziare ad organizzare lo studio per l’Esame Terza Media: via libera allora a riassunti, esercitazioni per le prove scritte e ovviamente alla preparazione della tesina.

La tesina di terza media, inoltre, è uno strumento di fondamentale importanza, in quanto vi permetterà di fare bella figura davanti agli insegnanti durante l’esame orale. Se vuoi avere qualche spunto su come organizzare la tesina perché proprio non sai da dove cominciare, allora non ti rimane che affidarti a noi: qui di seguito troverai 7 tesine per la terza media svolte, complete di mappe concettuali da scaricare!

TESINA TERZA MEDIA SULL’ADOLESCENZA: COLLEGAMENTI

Un classico tema come l’adolescenza ti permetterà di fare una tesina completa, così da riuscire a toccare vari argomenti che potrebbero interessare molto gli insegnanti. Leggi qui come impostare la tesina:

TESINA TERZA MEDIA SULLA DROGA: COLLEGAMENTI

La droga potrebbe essere un’altra idea, facilissima da collegare in quanto abbiamo diverso materiale a disposizione sia nelle materie scientifiche che umanistiche.

Ecco qui la tesina:

TESINA TERZA MEDIA SUL FASCISMO: COLLEGAMENTI

Il Fascismo è un argomento top per quanto riguarda Storia: e da qui è possibile legarsi alle altre discipline senza problema. La figura di Mussolini inoltre è molto affascinante, dunque potrete concentrarvi anche sulla sua personalità.

Ecco la tesina pronta:

TESINA ESAME TERZA MEDIA SULLA MAFIA: COLLEGAMENTI

Anche la mafia è legata a diversi ambiti, dalla letteratura alla storia, dalla scienza all’educazione civica.

Leggi qui la tesina svolta:

TESINA ESAME TERZA MEDIA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE

La prima guerra mondiale è un argomento importante per quanto riguarda il programma di Storia di Terza Media, per cui portandolo agli esami di sicuro farete una bella figura, dimostrando di conoscere tutto alla perfezione.

Clicca qui per consultare i collegamenti da fare:

TESINA TERZA MEDIA SUL RAZZISMO

Si tratta di una tematica sempre attuale, dunque interessantissima e senz’altro collegabile a tante discipline.

Ecco la tesina pronta:

TESINA TERZA MEDIA SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Se la prima guerra mondiale non ti piace molto, puoi sempre portare la seconda: più ricca di eventi e piena di spunti per i collegamenti.

Ecco la tesina:

TESINA TERZA MEDIA: TUTTE LE DRITTE

Se vuoi consigli su come impostare il lavoro leggi qui: