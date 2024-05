TESINA TERZA MEDIA SULLA MAFIA: TUTTI I COLLEGAMENTI

Per superare brillantemente l’esame di terza media, di solito non basta studiare e svolgere bene tutte le prove, ma occorre anche fare bella figura all’esame orale, magari presentando una tesina completa ed esaustiva che sbalordisca i professori. Noi abbiamo pensato per te ad una tesina sulla mafia, argomento purtroppo attuale che compare spesso tra le pagine della cronaca nera e che ti consentirà di dimostrare di essere in grado non solo di trovare tutti i collegamenti, ma anche di saper rifletter in modo costruttivo sull’attualità facendo dei paralleli con quanto hai studiato durante l’anno. Vedrai farai proprio un figurone. Vediamo allora insieme il percorso multidisciplinare che abbiamo pensato per te!

TESINA SULLA MAFIA ESAME TERZA MEDIA: I COLLEGAMENTI PER IL TUO PERCORSO

Questo argomento è complesso, è vero, ma è pur sempre un classico, perciò non sarà un problema rintracciare i collegamenti tra le materie che hai studiato durante l’anno a scuola. Bene, iniziamo: ecco la tesina sulla mafia con tutti i collegamenti:

Storia collegamenti: nascita del fenomeno mafioso

nascita del fenomeno mafioso Geografia collegamenti: dal sud Italia all’America

dal sud Italia all’America Italiano collegamenti: Giovanni Verga; Leonardo Sciascia e il giorno della civetta

Giovanni Verga; Leonardo Sciascia e il giorno della civetta Tecnologia collegamenti : le armi utilizzate dalla mafia

: le armi utilizzate dalla mafia Scienze collegamenti: il tritolo e le stragi di mafia

il tritolo e le stragi di mafia Inglese collegamenti: la mafia sbarca in America: i nuovi boss d’oltreoceano

la mafia sbarca in America: i nuovi boss d’oltreoceano Musica collegamenti: Pensa, Fabrizio Moro, la musica contro la mafia

Pensa, Fabrizio Moro, la musica contro la mafia Arte collegamenti: Vucciria, Renato Guttuso

Vucciria, Renato Guttuso Religione collegamenti: Libera, associazione contro le mafie.

TESINA ESAMI TERZA MEDIA

