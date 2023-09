Test Professioni Sanitarie 2023: pubblicato il numero dei posti disponibili e la suddivisione per ateneo

Domani, giovedì 14 settembre, si svolgerà in tutta Italia il Test Professioni Sanitarie 2023 ma già nella giornata di oggi sono arrivate importanti notizie per tutti gli interessati. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha infatti comunicato il numero definitivo di posti disponibili per ogni corso di laurea e la suddivisione per ateneo.

In tutto i posti disponibili per il Test Professioni Sanitarie 2023 sono 36.632, di cui:

34.933 riservati ai candidati dei paesi comunitari e non UE residenti in Italia

riservati ai candidati dei paesi comunitari e non UE residenti in Italia 1.699 previsti per i candidati dei paesi non UE, residenti all’estero

Da notare che, rispetto allo scorso anno, i posti disponibili per i candidati UE sono aumentati di oltre 2.000 (nel 2022 erano 32.884).

Test Professioni Sanitarie 2023: posti disponibili per corso di laurea

Posti Infermieristica – 20.199 per candidati UE / 513 per candidati non UE

Posti Infermieristica pediatrica – 288 per candidati UE / 22 per candidati non UE

Posti Fisioterapia – 2.832 per candidati UE / 244 per candidati non UE

Posti Ostetricia – 1.177 per candidati UE / 116 per candidati non UE

Posti Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – 1.680 per candidati UE / 170 per candidati non UE

Posti Tecniche di laboratorio biomedico – 1.485 per candidati UE / 166 per candidati non UE

Posti Logopedia – 906 per candidati UE / 40 per candidati non UE

Posti Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – 921 per candidati UE / 57 per candidati non UE

Posti Igiene dentale – 895 per candidati UE / 63 per candidati non UE

Posti Educazione professionale – 809 per candidati UE / 27 per candidati non UE

Posti Assistenza sanitaria – 671 per candidati UE / 22 per candidati non UE

Posti Dietistica – 530 per candidati UE / 46 per candidati non UE

Posti Tecnica della riabilitazione psichiatrica – 480 per candidati UE / 38 per candidati non UE

Posti Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – 412 per candidati UE / 31 per candidati non UE

Posti Tecniche audioprotesiche – 298 per candidati UE / 29 per candidati non UE

Posti Ortottica e assistenza oftalmologica – 320 per candidati UE / 26 per candidati non UE

Posti Terapia occupazionale – 238 per candidati UE / 12 per candidati non UE

Posti Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – 208 per candidati UE / 21 per candidati non UE

Posti Tecniche ortopediche – 193 per candidati UE / 13 per candidati non UE

Posti Tecniche di neurofisiopatologia – 180 per candidati UE / 22 per candidati non UE

Posti Podologia – 117 per candidati UE / 12 per candidati non UE

Posti Tecniche audiometriche – 94 per candidati UE / 9 per candidati non UE

Confrontando questi numeri con quelli dell’anno scorso, possiamo notare come i posti infermieristica 2023 siano cresciuti rispetto al 2022 (20.199 contro 19.375) così come i posti fisioterapia 2023 (2.832 contro 2.622) e i posti ostetricia 2023 (1.177 contro 1.097).

Test Professioni Sanitarie 2023: posti disponibili per ateneo

Il MUR ha anche ufficializzato la suddivisione dei posti per ogni ateneo. Per saperne di più consulta il documento PDF

