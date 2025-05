Trasferimenti personale docente: esiti in arrivo per la mobilità 2025

I docenti che hanno presentato domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025-2026 stanno per conoscere il loro destino professionale. Gli esiti delle richieste di trasferimento saranno pubblicati venerdì 23 maggio 2025, come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 36 del 28 febbraio scorso.

La comunicazione ufficiale avverrà tramite il sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento, che provvederà contestualmente a notificare l’esito ai diretti interessati. Ogni docente riceverà infatti una mail personale all’indirizzo di posta elettronica precedentemente registrato nel portale Istanze online, contenente tutte le informazioni relative al proprio trasferimento o al passaggio di cattedra richiesto.

I vincoli che limitano la libertà di movimento dei docenti

L’Ordinanza Ministeriale 36 del 28 febbraio 2025 stabilisce precise restrizioni per la mobilità del personale docente. Chi ottiene la titolarità su un’istituzione scolastica tramite domanda volontaria, sia territoriale che professionale, non potrà presentare ulteriori domande di trasferimento per i successivi tre anni scolastici.

Un altro vincolo significativo riguarda l’impossibilità di rinunciare al trasferimento una volta ottenuto. Esistono tuttavia rare eccezioni: eventi gravi sopraggiunti dopo la domanda e adeguatamente documentati, disponibilità del posto di provenienza o assenza di problemi nella gestione dell’organico. Anche quando la rinuncia viene accolta, il posto liberato non influisce sui trasferimenti già effettuati.

Il sistema di comunicazione dei risultati

La pubblicazione degli esiti sul sito istituzionale dell’UST avviene con estrema attenzione alla tutela della privacy e si coordina perfettamente con l’invio delle email ai diretti interessati. Gli insegnanti riceveranno una comunicazione formale all’indirizzo di posta elettronica registrato nel portale Istanze online.

Le stesse informazioni verranno tempestivamente trasmesse anche all’istituzione scolastica di origine e a quella di destinazione, nonché alla ragioneria territoriale dello Stato competente. Questo meccanismo di notifica multipla garantisce che tutti gli attori coinvolti nel processo di mobilità vengano informati simultaneamente, facilitando il coordinamento tra le diverse istituzioni e assicurando la massima trasparenza dell’intero procedimento amministrativo.