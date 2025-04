Indicazioni Nazionali Scuola: il caso Matematica da rivedere

Prosegue il dibattito attorno alle nuove Indicazioni nazionali per la scuola italiana, con un focus particolare sull’insegnamento della matematica. Mentre molte critiche si sono concentrate sulle modifiche proposte per la storia, anche illustri matematici hanno sollevato preoccupazioni significative. Pietro Di Martino dell’Università di Pisa e Roberto Natalini del Cnr hanno infatti indirizzato un appello al ministro Valditara, evidenziando problematiche epistemologiche e didattiche nella bozza presentata. Le perplessità riguardano soprattutto il rischio di ridurre la matematica a semplice strumento per altre scienze.

Critiche dei matematici

Pietro Di Martino e Roberto Natalini, esperti di matematica, contestano l’inserimento dell’informatica nelle indicazioni matematiche, definendola “un’operazione discutibile”. Sottolineano che la matematica possiede un valore formativo e un’epistemologia propria, non riducibile a semplice strumento. Criticano inoltre il concetto di “verità matematiche innate e immutabili” presente nella bozza, che rischia di veicolare un’idea stereotipata della disciplina, potenzialmente dannosa per l’apprendimento.

Implicazioni didattiche

Una visione stereotipata della matematica come disciplina con capacità innate e verità immutabili potrebbe generare effetti dannosi nell’apprendimento. Questo approccio rischia di allontanare gli studenti che non si sentono naturalmente portati, alimentando ansia e mancanza di fiducia nelle proprie capacità matematiche. La focalizzazione sulla correttezza dei risultati anziché sui processi di pensiero può inoltre impedire agli alunni di sviluppare competenze di problem solving e ragionamento critico, essenziali non solo per la matematica ma per tutti gli ambiti formativi. L’insegnamento nel primo ciclo dovrebbe invece stimolare curiosità e consapevolezza del valore culturale della disciplina.

Richieste e appelli

Di fronte alle problematiche riscontrate, Di Martino e Natalini hanno rivolto un chiaro appello al ministro Valditara e alla commissione redattrice del documento. I matematici sottolineano come la bozza attuale presenti “profonde complessità” che necessitano di un ripensamento sostanziale. La richiesta è di eliminare le parti disconnesse, contraddittorie e i numerosi refusi che minano la coerenza del testo. Gli esperti ritengono fondamentale che la commissione presti ascolto alle voci provenienti dal mondo della ricerca e della scuola, per garantire un approccio alla matematica che valorizzi i processi di pensiero piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla correttezza formale.