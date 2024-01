In un istituto di Bari il biliardo diventa strumento didattico per insegnare la Fisica

In un’epoca in cui l’educazione cerca continuamente nuovi metodi per coinvolgere e stimolare gli studenti, l’Istituto Panetti-Pitagora di Bari si distingue per un approccio innovativo e coinvolgente. In collaborazione con l’Apoolia Billiard Academy, l’istituto ha lanciato un corso di pool billiard (biliardo americano) per i suoi studenti, trasformando un gioco tradizionalmente ricreativo in uno strumento didattico rivoluzionario.

Il corso, iniziato il 12 gennaio e finanziato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, si propone di andare oltre la semplice attività ludica. L’obiettivo è quello di utilizzare il biliardo come mezzo per spiegare concetti fisici complessi in modo più intuitivo e coinvolgente. Claudio Maruccio, insieme ai colleghi Annamaria Noviello e agli istruttori federali Stefano Dellino e Bernardo Scarpellino, guida un gruppo di dodici studenti di primo, secondo e terzo superiore attraverso quindici sessioni di apprendimento interattivo.

La strategia didattica adottata è tanto semplice quanto efficace. Maruccio ha sottolineato come il biliardo possa essere considerato un vero e proprio laboratorio per dimostrare principi fisici, come il terzo principio della dinamica. Questo approccio pratico permette agli studenti di visualizzare e comprendere meglio concetti che, se insegnati attraverso metodi tradizionali, potrebbero risultare astratti e difficili da afferrare.

Tuttavia, l’innovazione di questo corso non si limita alla fisica. L’approccio è decisamente multidisciplinare, fondendo insieme elementi di fisica, matematica e psicologia. Dellino ha evidenziato come il biliardo possa migliorare significativamente abilità come la concentrazione e la socializzazione. In un’era in cui la digitalizzazione domina molti aspetti della vita quotidiana, attività come il biliardo incoraggiano l’interazione diretta e offrono un’alternativa salutare all’uso eccessivo della tecnologia.

Il progetto ha guadagnato il sostegno non solo degli studenti e dei docenti, ma anche delle istituzioni. L’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha mostrato il suo appoggio partecipando attivamente all’iniziativa. Sebbene la conclusione del corso sia prevista per maggio, l’entusiasmo e il successo iniziale suggeriscono che questa iniziativa potrebbe avere un futuro più duraturo.

L’idea di utilizzare il biliardo come strumento didattico rappresenta una svolta significativa nel modo in cui l’educazione può essere concepita e realizzata. Non solo migliora la comprensione degli studenti in materie complesse come la fisica, ma promuove anche lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali come il pensiero critico, la risoluzione di problemi, la collaborazione e la comunicazione.

Inoltre, questo progetto evidenzia l’importanza di un apprendimento esperienziale, dove gli studenti sono coinvolti attivamente nel processo di apprendimento attraverso esperienze pratiche. Questo tipo di apprendimento è noto per essere particolarmente efficace, poiché permette agli studenti di collegare la teoria alla pratica e di vedere l’applicazione diretta dei concetti appresi.

L’esperienza dell’Istituto Panetti-Pitagora di Bari potrebbe servire da modello per altre scuole che cercano di innovare i loro metodi didattici. Integrando attività pratiche come il biliardo nel curriculum, le scuole possono rendere l’apprendimento più coinvolgente, efficace e divertente per gli studenti.