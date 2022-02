Buone notizie per i concorsi pubblici 2022 e in particolare per chi fosse interessato al settore scuola: finalmente sono uscite tutte le informazioni legate al bando per il concorso ordinario scuola 2022.

Sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione sono state riportate tutte le informazioni utili: le prove saranno scaglionate tra il 14 marzo al 13 aprile con la partecipazione di 430.585 candidati. I posti a disposizione sono 25.000, le classi attivate sono 68 (su 129). Si tratta di un concorso per cui l’attesa è stata davvero lunghissima a causa del Covid (le domande dovevano essere presentate entro il 31 luglio 2020, poi c’era stata la sospensione dei concorsi). Ci sarà un’unica prova scritta con domande a risposta multipla (meglio usare l’inchiostro solo quando si è assolutamente convinti della bontà di ciò che si sta inserendo) sulla base delle competenze della disciplina che si andrà poi ad insegnare, dell’Informatica e della Lingua inglese. Potrai ottenere un massimo di 100 punti ma te ne basteranno 70 per superarla.

Se la posizione in graduatoria relativa al concorso pubblico te lo permetterà, potrai sostenere poi una prova pratica che varrà ai fini del punteggio insieme alla valutazione dei titoli. Le prove scritte le dovrai fare nella regione per la quale hai presentato domanda; l’elenco poi delle scuole verrà tempestivamente comunicato dagli Uffici scolastici regionali almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Sei pronto?

Concorso Ordinario Scuola 2022: tutte le informazioni

Sul sito del MIUR è già stato pubblicato l’Avviso: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado” dove troverai il calendario completo di tutte le prove scritte per il concorso scuola 2022. I candidati che non riceveranno la comunicazione di esclusione dovuta ad un motivo specifico dovranno presentarsi nella data e ora stabilita muniti di un documento di identità valido, codice fiscale, ricevuta di versamento del contributo di segreteria come previsto dal bando.

Ancora valide le regole anti-Covid (anche se dopo il 31 marzo tutto potrebbe cambiare), pertanto è assolutamente richiesta l’esibizione del Green Pass. Le presenze verranno registrate alle ore 08.00 per il turno mattutino (dalle 9:00 alle 10.40) e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 16:10). Il Concorso Ordinario Scuola 2022 si presenta come un’ottima opportunità per quanti hanno interesse a inserirsi nel settore dell’istruzione e della formazione. Se intendi partecipare, salva l’articolo e controlla gli aggiornamenti che inseriremo nelle prossime settimane per sapere tutto su questo bando pubblico 2022.