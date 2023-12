Liguria: da gennaio abbonamento gratuito per la tratta in treno per studenti con meno di 19 anni

Da gennaio 2024, la Regione Liguria introdurrà un cambiamento importante per quanto riguarda gli abbonamenti dei treni a favore di alcune categorie di studenti. Infatti, tutti i ragazzi iscritti a scuola con una età inferiore ai 19 anni, non pagheranno la tratta in treno per raggiungere l’istituto scolastico di frequentazione. Inoltre, ci saranno anche delle agevolazioni economiche previste per gli Under 26 che frequentano le università. Essi beneficeranno di uno sconto del 50% sugli abbonamenti di treni.

In merito a ciò, Giovanni Toti, presidente della Liguria, insieme all’assessore dei trasporti Augusto Sartori, hanno confermato la nuova misura agevolativa che porterebbe un risparmio di denaro medio alle famiglie di circa 500 euro all’anno per ciascun figlio frequentante.

Da una prima stima, i giovani che potranno usufruire degli abbonamenti gratuiti o a metà prezzo, sarebbero circa 10.000.

Il motivo del progetto agevolazione studenti

L’impatto economico per i trasporti a copertura della tratta casa-scuola ha una forte incidenza sui bilanci famigliari. Fin dalle scuole elementari i servizi di trasporto sono generalmente a pagamento, con esborsi che crescono proporzionalmente allo studente. Infatti, andando alle scuole medie e superiori, i ragazzi sono “costretti” ad utilizzare i mezzi pubblici come bus e treni per poter raggiungere gli istituti, con spese ingenti.

L’intervento regionale da parte degli assessori è inquadrabile come un supporto che la Regione Liguria vuole elargire alle famiglie, sgravandole di un costo mensile importante.

Inoltre, l’obiettivo è anche di contenere la dispersione scolastica, incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici.

L’idea potrebbe divenire interessante anche per quei genitori che preferiscono accompagnare a scuola i propri figli: con i mezzi di trasporto gratis potrebbero ottimizzare ulteriormente le risorse, riducendo l’inquinamento ambientale.

L’azione coinvolge indirettamente anche i lavoratori pendolari. Infatti, è stato stabilita una calmierazione dei prezzi degli abbonamenti di treni, limitando così gli aumenti. In tale ottica, anche i lavoratori che si spostano con il treno avranno beneficio da questa misura regionale.

Chi può beneficiare dell’incentivo regionale?

Le categorie che potranno usufruire dell’agevolazione saranno gli studenti con meno di 19 anni e gli universitari Under 26 tutti residenti nella Regione Liguria. L’obiettivo è sicuramente di migliorare l’utilizzo dei servizi ferroviari e semplificare gli spostamenti a lavoratori e studenti.

I residenti potranno godere di scontistiche sensibili che possono andare oltre la percentuale del 50% sugli abbonamenti.

Le nuove regolamentazioni in vigore dal nuovo anno, grazie agli accordi tra Regione e l’azienda di trasporti, potrebbe rappresentare un esempio di politica sociale sostenibile e virtuosa, che “strizza l’occhio” alle famiglie e agli studenti.