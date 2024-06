Maturità 2024: le date degli esami orali

Maturità 2024: gli esami orali

Con l’arrivo dell’estate 2024, molti dei circa 526mila studenti che quest’anno affrontano l’esame di maturità sono già proiettati verso i progetti post-esame, tra concerti, viaggi e feste. Tuttavia, per questi maturandi è cruciale comprendere come le commissioni scolastiche gestiranno i calendari degli orali e in quale periodo indicativamente si concluderanno i colloqui.

Gli esami orali inizieranno indicativamente lunedì 24 giugno o martedì 25, una volta completata la correzione delle prove scritte. Tuttavia, ci saranno eccezioni per gli indirizzi Esabac, gli istituti d’arte e le scuole che fungeranno da seggio elettorale per i ballottaggi. Le commissioni esamineranno cinque studenti al giorno. Ma chi sarà il primo a essere interrogato? E chi verrà esaminato per ultimo? Tutto dipenderà dalla lettera dell’alfabeto estratta per l’orale.

Quando verrà scelta la lettera

Il 17 giugno, attraverso un sorteggio, la commissione stabilirà la data di inizio dei colloqui per ogni commissione e classe. Verrà definito l’ordine di precedenza tra le due commissioni o classi e, all’interno di ciascuna, si deciderà l’ordine di precedenza tra i candidati esterni e interni. Infine, si determinerà l’ordine di convocazione degli studenti basato sull’estrazione di una lettera alfabetica.