Se hai bisogno di acquistare un nuovo laptop ad alte prestazioni ma conveniente, l’unica valida opzione è l’Acer Aspire 5, che arriva a un prezzo irrisorio di soli 849,00 €, grazie a un imbattibile sconto del 29%. Non preoccuparti se non puoi pagare con un’unica soluzione, grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi tranquillamente pagare a rate con interessi zero. Quindi non perdere questa grande opportunità; inoltre, come sempre, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o ripensamento hai 30 giorni di tempo per restituire un acquisto ad Amazon.

Acer Aspire 5: prestazioni al top, prezzo al minimo

Il laptop Acer Aspire 5 è dotato di un potente processore Intel Core i7-1165G7, grafica NVIDIA GeForce MX450 2 GB, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB e 1 TB di memoria SSD per qualsiasi attività tu voglia svolgere. Con questa configurazione sarai sempre al top in ogni attività. Il design con cornice sottile e l’ampio rapporto schermo-corpo offrono un ampio campo visivo e colori brillanti sul display con risoluzione LCD LED FHD da 15,6″; la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce la protezione degli occhi.

Il computer portatile Acer Aspire 5 è un notebook da 15,6″ leggero e sottile dal design professionale, progettato per offrire un’elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 8,5 ore.

Grazie al Wi-Fi 6 dual-band, il segnale wireless dell’Acer Aspire 5 è forte e stabile; con una serie di porte disponibili, tra cui USB-C SuperSpeed, puoi connettere qualsiasi periferica e trasferire i dati rapidamente. Indipendentemente dalle periferiche da collegare, questo laptop ha accesso a una varietà di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. Quindi non perdere l’occasione di acquistare questo eccellente prodotto a soli 849,00 €. Un affare di cui non ti pentirai, grazie allo sconto del 29%.