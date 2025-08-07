Bonus 100 e lode all'esame di Maturità: come fare a richiederlo

Il bonus 100 e lode nasce nel 2007 come strumento di valorizzazione del merito scolastico, inserendosi nel più ampio quadro delle politiche educative volte a premiare l’eccellenza studentesca. La misura si basa su uno stanziamento annuale fisso di 5 milioni di euro, destinato specificamente alla valorizzazione delle eccellenze nel sistema scolastico italiano.

L’obiettivo primario della normativa è quello di riconoscere e incentivare i risultati eccellenti conseguiti durante l’esame di Stato, creando un sistema di premialità che valorizzi il merito e l’impegno degli studenti più brillanti. Questa iniziativa rappresenta un tentativo concreto di promuovere la cultura dell’eccellenza nelle scuole superiori italiane.

I criteri per accedere al bonus

L’accesso al bonus 100 e lode richiede il rispetto di requisiti tecnici specifici e rigorosi. Lo studente deve ottenere il massimo dei crediti scolastici durante il percorso di studi, conseguire la votazione massima in tutte le prove dell’esame di Stato e ricevere la lode senza l’utilizzo dei 5 punti bonus aggiuntivi previsti dalla normativa.

La Commissione esaminatrice riveste un ruolo determinante nel processo di validazione: deve deliberare all’unanimità il voto di 100 e lode, altrimenti il riconoscimento non risulta valido ai fini del bonus. Questa condizione garantisce che solo le performance realmente eccellenti vengano premiate.

La procedura di valutazione della performance scolastica segue criteri stringenti che escludono qualsiasi forma di aiuto o integrazione del punteggio. Il sistema premia esclusivamente chi dimostra un’eccellenza accademica autentica e costante durante tutto il percorso formativo, dalla valutazione dei crediti fino alle prove finali dell’esame di maturità.

Il procedimento di richiesta e gestione delle risorse

La richiesta del bonus deve essere formalizzata attraverso l’istituto scolastico presso cui si è sostenuto l’esame di maturità. Le scuole fungono da intermediari nella procedura amministrativa, comunicando direttamente con il Ministero dell’Istruzione per la gestione delle pratiche.

L’erogazione del contributo avviene esclusivamente dopo che le scuole ricevono le risorse ministeriali destinate al finanziamento del bonus. Questo processo può comportare attese prolungate, spesso di diversi mesi dalla conclusione dell’esame di Stato, a causa dei tempi tecnici necessari per il trasferimento dei fondi.

Durante la procedura è richiesto il consenso esplicito dello studente per l’inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze, documentazione che deve essere fornita presso la segreteria dell’istituto scolastico di riferimento.

La dinamica dell’importo nel tempo

L’evoluzione economica del bonus 100 e lode evidenzia una progressiva diminuzione del valore individuale nonostante il mantenimento del fondo statale di 5 milioni di euro. Nel 2007, al momento dell’introduzione, ogni studente riceveva circa 1.000 euro, cifra che si è drasticamente ridotta negli anni successivi: 500 euro nel 2011, 370 euro nel 2016, 300 euro nel 2018, fino al minimo storico di 73 euro nel 2022.

Il 2024 ha registrato una risalita a 115 euro, mentre per il 2025 le stime indicano un importo di circa 100 euro. Questa dinamica riflette l’aumento costante del numero di diplomati con 100 e lode, a fronte di risorse statali invariate dal 2007. La formula di calcolo divide equamente lo stanziamento annuale tra tutti i beneficiari, generando un effetto inversamente proporzionale: maggiore eccellenza scolastica corrisponde a minore ricompensa individuale, evidenziando i limiti strutturali dell’attuale sistema di valorizzazione del merito.

Le opportunità aggiuntive associate al bonus

Il riconoscimento del bonus 100 e lode non si limita al solo contributo economico, ma apre l’accesso a una serie di opportunità culturali e formative complementari. Gli studenti meritevoli possono beneficiare di accesso gratuito a musei, biblioteche e centri culturali, ampliando le proprie competenze attraverso percorsi di approfondimento specifici.

Particolarmente significativi sono i tirocini formativi presso enti scientifici e istituzioni di ricerca, che consentono un primo approccio al mondo accademico e professionale. Le scuole organizzano inoltre viaggi di istruzione specializzati e percorsi educativi avanzati, gestiti autonomamente in base agli accordi attivi con enti pubblici e privati.