Per tutte voi persone attive là fuori, entro la fine del 2022 avrete sicuramente uno smartwatch per monitorare la vostra forma fisica e le notifiche. L’Amazfit T-Rex Pro è uno smartwatch dal look aggressivo e dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Grazie a uno sconto del 24%, questo fantastico dispositivo oggi costa solo € 129,90 su Amazon. Ricorda, con il servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, puoi acquistarlo in comode rate a tasso zero.

Amazfit T-Rex Pro: ottimo sconto del 24% su Amazon

Amazfit T-Rex Pro utilizza uno schermo a colori AMOLED ad alta definizione da 1,3 pollici, sempre acceso. L’anello esterno adotta il processo di spruzzatura del metallo, che mette in risalto la ricca trama del corpo leggero, del peso di soli 60 grammi. Il cinturino in silicone è delicato sulla pelle e traspirante per assicurarti di rimanere asciutto e comodo. Questo smartwatch è uno dei migliori partner di esplorazione che supporta quattro sistemi di navigazione satellitare globali, sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, cardiofrequenzimetro, monitor del sonno, tracker meteorologico, monitor di alba e tramonto, visualizzazione della fase lunare corrente, bussola e altimetro del barometro. È certificato 10 ATM e resistente all’acqua fino a 100 metri, quindi è pronto per navigare, nuotare o esplorare il mondo sottomarino.

Amazfit T-Rex Pro offre più di 100 modalità sportive, che possono essere utilizzate per monitorare i dati chiave in tempo reale, come la frequenza cardiaca durante l’allenamento, la distanza percorsa, la velocità dell’esercizio e le calorie bruciate. Tutto progettato per aiutarti a monitorare e migliorare le tue prestazioni atletiche. Con una carica completa, puoi rilassarti e goderti fino a 18 giorni di attività e progredire con un utilizzo normale, o fino a 9 giorni con un utilizzo intenso.

Sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili per l’Amazfit T-Rex Pro. Non perdere questa promozione e acquistalo a soli 129,90 € su Amazon.