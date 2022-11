Ecco l’offerta che tutti stavano cercando! Il nuovissimo Apple Watch serie 8 è per la prima volta in offerta su Amazon. Dopo circa due mesi dalla sua presentazione sul mercato, questo strabiliante smartwatch è già in offerta sul noto e-commerce. Vista la sua alta richiesta, questa è un’occasione da non perdere assolutamente. Lo potete acquistare al prezzo scontato di soli 489,00 €. Sappiamo bene che nonostante la promozione sia comunque un prezzo importante. Per questo potete sfruttare del servizio Cofidis di Amazon, per poterlo comprare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Apple Watch serie 8: incredibile che sia già in offerta su Amazon

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali dell’Apple Watch serie 8:

Sensore di temperatura;

Misura l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia;

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare;

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”;

App Allenamento migliorata, con parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport;

App Bussola ridisegnata, con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”;

Con Apple Watch potete calcolare quanto vi muovete ogni giorno e controllare i vostri progressi nell’app Fitness su iPhone;

Il cristallo anteriore più robusto che un Apple Watch abbia mai avuto, resistenza alla polvere di grado IP6X, design a prova di nuotate e maggiore resistenza per affrontare qualsiasi sport e attività;

Bastano pochi click per far partire chiamate, email e messaggi e controllare tutte le notifiche del vostro smartphone;

Potete ascoltare musica, podcast e audiolibri. Queste funzioni però sono disponibili solo con il modello GPS;

Non perdete questa incredibile occasione. Il nuovissimo Apple Watch serie 8 a soli 489,00 € su Amazon è da comprare subito, in comode rate a tasso zero.