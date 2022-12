Per caso vorreste farvi un grande regalo per questo Natale, e togliervi qualche sfizio un po’ più costoso? Allora oggi Amazon potrebbe aver messo in offerta l’oggetto giusto per voi. Stiamo parlando dell’Apple Watch Ultra, un incredibile smartwatch di altissima qualità, che ora potrete acquistare a 949,00€.

Questo incredibile orologio è mix perfetto tra qualità e robustezza, il suo design infatti gli permette di resistere a qualunque tipo di sforzo e ambiente, rimanendo però al contempo sempre molto elegante. Il display retina always-on, inoltre, è il più ampio e luminoso mai visto su un Apple Watch, in questo modo risulterà più facile da leggere in ogni condizione.

Questo Apple Watch Ultra è dotato di qualunque funzione possa mai tornarvi utile, come per esempio un GPS iperpreciso, una bussola, un sensore di temperatura, una sirena per le emergenze, un rilevatore di ossigeno nel sangue, e tanti altri.

Questo smartwatch può raggiungere poi profondità di anche 100 m, con una speciale funzione per quando vi immergete, Oceanic+. Inoltre la batteria ha un’autonomia di ben 36 ore in condizioni normali (in modalità risparmio energetico riuscirete ad aggiungere molte ore in più), che vi permetterà di avere sempre disponibile il vostro orologio.