Siete stanchi dei vecchi aspirapolvere ingombranti, pesanti e estremamente rumorosi e vorreste trovare qualcosa di decisamente più moderno per la vostra casa? Allora probabilmente oggi abbiamo trovato l’offerta che fa per voi. Amazon ha infatti messo in sconto il Proscenic i10, un aspirapolvere senza fili che ora potrete acquistare a 139,99€, risparmiando il 30% sul prezzo.

Questo elettrodomestico sostituirà tranquillamente tutte le vostre scope e palette che avrete in casa. Grazie al potente motore brushless da 350w, può generare una potenza di aspirazione fino 25000 Pa, per soddisfare i tuoi diversi tipi di esigenze di pulizia. Inoltre può aumentare o diminuire automaticamente la potenza per adattarsi alle diverse superfici che attraversa.

Inoltre la batteria di questo aspirapolvere senza fili Proscenic ha una durata complessiva di 50 minuti per ogni ricarica, permettendovi di completare praticamente ogni sessione di pulizie senza problemi. In più la batteria è removibile per permettervi di ricaricarla senza ingombrare troppo spazio.

Questo prodotto può anche essere controllato con lo schermo touch che permette di cambiare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare il livello attuale della batteria e mostra eventuali codici di errore. Molto facile ed estremamente intuitivo da usare.