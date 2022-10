Ecco l’offerta definitiva che state cercando, il Asus Vivobook 14, uno dei laptop più belli, compatti e performanti sul mercato, è oggi in sconto del 27% su Amazon. Affrettatevi perché questa promozione speciale scade domani 27 ottobre o comunque fino a fine scorte. Un portatile di queste dimensioni, con questa potenza e questa qualità di materiali è un affare da non farsi scappare a soli 549,00 €, uno sconto netto di 200 euro. Inoltre vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare in comode rate, iniziando a pagarlo dal prossimo mese.

Asus Vivobook 14: alte prestazioni in un corpo compatto

Asus non ha bisogno di presentazioni, è ormai leader nel settore dei computer portatili e non, da anni. il Vivobook 14 ha un display con tecnologia NanoEdge dai bordi sottili, risoluzione FHD e tastierino numerico NumberPad integrato nel mousepad. Questo laptop ha un completo set di porte I/O inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi, è difficile trovare un PC di queste dimensioni che abbia tante porte. Inoltre è dotato di webcam interna HD 720p e del veloce Wi-Fi 6.

Ma adesso parliamo di prestazioni, che sono all’avanguardia con il Processore Intel Core i5 di undicesima generazione i5-1135G7, scheda grafica integrata Intel Iris Xe, RAM da 4GB e SSD PCIE da 512GB. Qui avrete la nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato. L’Asus Vivobook 14 è perfetto per chi cerca produttività e versatilità in un laptop all’avanguardia, adatto a multitasking produttivo, editing multimediale ma anche gaming occasionale, quindi un PC che va anche oltre il solo utilizzo universitario e che potete sfruttare anche negli anni a venire. Non fatevi scappare questa offerta assurda e acquistatelo subito su Amazon a soli 549,00 €. Sbrigatevi perché questa promo scade domani.