Amazon oggi ha messo in sconto un oggetto davvero intrigante, che sicuramente potrebbe far piacere a tutti coloro che adorano una qualità del suono eccellente. Il colosso dell’e-commerce ha toccato con le sue offerte la barra audio, e relativi altoparlanti, LG, che ora potrete acquistare a 915,72€, invece di 1.499,00€, andando a risparmiare più di 500€.

Questo stupendo dispositivo è dotato di una potenza omnidirezionale da 810 W con 9,1,5 canali. Inoltre avrete un audio surround 720° con Dolby Atmos e dts:x. Il suono scorrerà intorno a voi con fino a 128 suoni indipendenti in movimento. Inoltre, con l’Imax Enhanced avrete suono tridimensionale con bassi rinforzati per sentire i successi cinematografici in tutto il loro splendore.

Avrete una qualità del suono ad alta risoluzione. Grazie infatti alla certificazione Hi-Res a 24 bit/96 kHZ e tecnologia digitale Meridian Horizon, potrete immergervi totalmente in qualunque tipo di video o spettacolo starete guardando.

Potrete collegare questa barra audio di LG anche a Spotify o qualunque altra applicazione di riproduzione brani o video. E avendo a disposizione anche Alexa ed il Google Assistant, potrete gestire l’audio comodamente con in comandi vocali.