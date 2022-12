Se volete il Top attualmente disponibile in commercio, sappiate che dovete comunque spendere un po’ di soldi. Tuttavia, oggi su Amazon trovate uno sconto FOLLE del 38% per quanto riguarda il BenQ MOBIUZ, un monitor curvo da Gaming ad altissime prestazioni, che tutti i giocatori seriali bramano in segreto. Grazie a questa offerta lo potete acquistare a soli 499,00 €, pagandolo in comode rate a tasso zero, grazie al servizio Cofidis di Amazon. In questo modo anche voi potrete avere questo fantastico monitor da Gaming ed unirvi ai vostri compagni di gioco, in un’esperienza senza precedenti.

BenQ MOBIUZ: tutti i giocatori seriali lo vogliono

Andiamo dritti al punto, elencandovi quelle che sono le caratteristiche principali del BenQ MOBIUZ:

SCHERMO CURVO DA 34 POLLICI: il monitor da gaming VA 1000R con frequenza di aggiornamento a 144Hz, MPRT di 1ms, risoluzione 3440×1440 WQHD e AMD FreeSync Premium Pro;

OTTIMIZZAZIONE DELL’IMMAGINE: le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine per dei colori mozzafiato;

SUONO DI QUALITÀ SUPERIORE: suono dinamico con canale 2.1, due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W, in più chip DSP e audio garantito treVolo con cinque modalità personalizzate;

PRATICITÀ E CONTROLLO: telecomando, navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e OSD rapido per la massima praticità;

CONNETTIVITÀ: connettività HDMI e DP;

PROTEZIONE DELLA VISTA E ERGONOMIA: regolazione dell’altezza, inclinazione e rotazione, tecnologia Eye-Care che si prende cura dei vostri occhi durante lunghe sessioni di gioco;

Il BenQ MOBIUZ ha un design spaziale che conquisterà tutti i cuori nerd. Non perdete tempo e acquistate questo fantastico monitor da Gaming ad un prezzo scontato di soli 499,00 €. Sbrigatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione presso i magazzini Amazon. Con un’offerta del genere sta andando letteralmente a ruba.