Vuoi bere una buona tazza di caffè a casa, ma vuoi anche avere una macchina da caffè affidabile che non sia costosa? Ecco un’offerta per le tue esigenze su Amazon. La Bialetti Caffè Espresso è una delle macchine più vendute nel noto e-commerce ma, come sapete, l’azienda è un’icona nel suo settore. Oggi il dispositivo ha un interessante sconto del 29% e costa soltanto 49,90 €.

Bialetti Caffè Espresso: l’offerta che stavate aspettando con l’anno nuovo

Bialetti Caffè Espresso è pensato per chi vuole gustare a casa un vero espresso; piccolo, elegante e compatto per adattarsi a qualsiasi cucina. Grazie al sensore flussometro, questa macchina da caffè automatica permette di scegliere caffè lungo o corto e personalizzare la quantità erogata in tazza. Grazie alla pompa da 20 bar e al sistema Thermoblock che fornisce sempre al caffè un’ottima temperatura, l’espresso è cremoso e omogeneo come al bar.

Compatto e capiente, Bialetti Caffè Espresso si adatta a qualsiasi spazio, ma è dotato di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassetto per un massimo di 8 capsule prima dello svuotamento. Linee eleganti, cura dei dettagli e portabicchieri amovibile, puoi scegliere tra una vasta gamma di colori per acquistare questa macchina, permettendoti di rispettare l’arredamento della tua cucina. È specializzata in capsule di alluminio.

Questa offerta è davvero interessante, acquista subito Bialetti Caffè Espresso a soli 49,90 €. Ti ricordiamo inoltre che per via della politica dei resi di Amazon, hai 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per decidere se vuoi tenere il prodotto. Se per qualsiasi motivo decidi di restituirlo, riceverai un rimborso del 100%. In breve, Amazon ha la tua soddisfazione o i tuoi soldi indietro. Affrettati perché ne sono rimasti solo pochi per questo prezzo.