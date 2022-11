Continuano i giorni dedicati ai super sconti su Amazon per i Black Friday Days e oggi vi vogliamo proporre un offerta riguardante un accessorio che probabilmente non avete mai preso in considerazione, ma che vi può tornare estremamente utile se siete amanti dei viaggi. Stiamo parlando di un adattatore universale da viaggio, un oggetto molto compatto e leggero, da tenere sempre nella borsa da viaggio. Non importa quale sia il paese in cui andate, questo accessorio si adatterà a qualunque presa di corrente esistente sul globo. TESSAN è tra gli adattatori universali più venduti su Amazon e ha anche quasi 5 stelle di valutazioni positive e oggi è in offerta su Amazon a soli 19,19 €, grazie a uno sconto del 26%.

Black Friday: l’accessorio che non pensavate di dover acquistare

Questa presa universale da viaggio ha 4 porte USB (ciascuna uscita USB 5V / 2,4A MAX, uscita totale: 5V / 3,4A MAX), che consentono di ricaricare contemporaneamente smartphone, tablet, cuffie wireless e smartwatch senza dover portare con sé una ciabatta multipresa ingombrante. Questo adattatore internazionale lo potete usare in oltre 224 paesi, come USA, UK, Europa, Germania, Australia, Cina, Thailandia, Giappone, Israele, Italia, Colombia e tanti altri.

Grazie alle dimensioni di 7,09 x4,98 x 5,28 cm, questo adattatore da viaggio è compatto e portatile. Il concetto di ingresso all in one soddisfa le vostre diverse esigenze di viaggio e vi fa risparmiare molto spazio. Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi: oltre che con gli elettrodomestici italiani, TESSAN adattatore universale è compatibile anche con apparecchi di altri Paesi come Germania, Stati Uniti e Spagna, come laptop, console per videogiochi e lampade da tavolo. L’adattatore da viaggio universale è inoltre dotato di un fusibile da 10A e di un fusibile di riserva da 10A, che ne rendono più sicuro l’utilizzo.

