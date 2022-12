Anche quest’anno le feste sono ormai alle porte, e nel caos generale tra lavoro, commissioni e regali da fare, spesso ci dimentichiamo di viziarci un po’. È per questo che oggi, tra le varie offerte che ci sono capitate sotto mano, abbiamo deciso di mostrarvi quella sul Braun Series 7. Un incredibile rasoio elettrico che ora potrete acquistare a 124,99€, approfittando del 48% di sconto sul prezzo iniziale.

Questo stupendo rasoio si adatta a qualunque tipo e conformità di viso. Grazie alla testina flessibile a 360°, infatti, otterrete la massima aderenza sulla pelle e una rasatura profonda e più uniforme anche nelle aree difficili. Il tutto aiutato anche dal manico molto ergonomico e facile da maneggiare.

Il rasoio elettrico Braun Series 7 è dotato della tecnologia AutoSense: il dispositivo riconosce automaticamente la densità della barba e adatta volta volta l’intensità del movimento delle lame. Inoltre è impermeabile al 100% per un uso Wet&Dry, progettato per la rasatura a secco o con schiuma da barba e gel, anche sotto la doccia.

La qualità del marchio Braun, infine, si rispecchia anche nella batteria. Potrete ottenere una ricarica completa in un’ora per un utilizzo di 50 minuti, l’equivalente di tre settimane di rasatura. O se avete poco tempo, una ricarica rapida di cinque minuti sarà sufficiente per una rasatura completa singola.