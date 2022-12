Questo Natale impersona un cattivo Disney e cambia il finale della storia prima dei tuoi avversari grazie a questo fantastico gioco strategico da tavolo Disney Villainous di Ravensburger.

Lo trovi su Amazon a un’incredibile offerta che ti permette di averlo con il 22% di sconto e pagarlo solamente 46€. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo subito, potrebbe anche essere un perfetto regalo di Natale.

Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta italia.

Diventa il cattivo più potente e cambia il tuo finale Disney Villainous

Specchio specchio delle mie brame qual è il gioco più bello del reame? Senza ombra di dubbio Disney Villainous di Ravensburger. Scegli insieme ai tuoi amici il vostro personaggio tra: Capitan Uncino, la Regina di Cuori, Jafar, Malefica, Usula e il Principe Giovanni. Gioca di strategia per vincere e cambiare il finale della vostra storia.

In questo incredibile gioco sarete tutti contro tutti in quanto solo un cattivo può raggiungere la vittoria. Usate carte e abilità diverse per ogni personaggio, giocando di furbizia ed ingenio. Il gioco quindi è consigliato a giocatori sopra i 10 anni, naturalmente è in lingua italiana quindi non avrete nessun tipo di problema a giocare.

La scatola contiene: 6 pedine Cattivo, 6 tabelloni, una guida per ogni cattivo, un mazzo di carte Cattivo per ogni giocatore e un altro mazzo di carte Fato per ognuno dei personaggi. Le istruzione vi aiuteranno a capire come funziona il gioco e inoltre il tabellone illustrerà come appoggiare le carte.

