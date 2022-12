Questo è il momento perfetto per acquistare un DJI Action 2, la action camera da un’azienda rispettabile. In effetti, la terza puntata della serie è stata lanciata solo poche settimane fa, che ti consente di ritirare Action 2 con uno sconto FOLLE del 49%. Vorremmo consigliare il secondo modello piuttosto che quello nuovo, poiché la sua forma è completamente diversa da tutte le action cam sul mercato; questo ti offre più possibilità creative. Non perdere questa occasione per acquistare il DJI Action 2 a soli 204,90 €, con la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Sì, avete letto bene, grazie al servizio di finanziamento senza interessi Cofidis di Amazon.

DJI Action 2: sconto FOLLE del 49%

L’innovativo design magnetico di DJI Action 2 ti consente di sostituire facilmente gli accessori, permettendoti di catturare istantaneamente i momenti migliori; Aggancia uno dei tanti accessori di Action 2 e scopri modi nuovi e creativi per filmare le tue avventure. La fotocamera non occupa molto spazio nella tua borsa da viaggio e, con il cordino magnetico e la cinghia magnetica per la testa, puoi “indossare” questa fotocamera sulla testa o sul petto per catturare il mondo intorno a te.

Registra video eccezionalmente fluidi con più dettagli che mai con DJI Action 2 e l’Ultra Wide FOV ti consente di catturare più elementi dell’ambiente circostante. È resistente e impermeabile, permettendoti di catturare ogni scena delle tue avventure acquatiche; se abbinata a una custodia impermeabile, la fotocamera può essere utilizzata a una profondità di 10 m e 60 m.

Che cosa stai aspettando? Approfitta ora di un incredibile sconto del 49% e acquista la DJI Action 2 a soli 204,90 €, quasi metà prezzo. Preoccupato che potrebbe non essere adatto a te? Non temere, su Amazon hai 30 giorni per effettuare il reso del tuo articolo.