Oramai i dispositivi intelligenti collegati con Alexa o con Google Assistant hanno sempre più preso piede nelle nostre case, anche se ancora con prezzi non proprio convenienti. Oggi però vogliamo mettervi al corrente di un’offerta davvero interessante. Amazon ha messo in sconto gli Echo Dot di terza generazione, che ora potrete acquistare in coppia a 34,98€, con un risparmio del 71%.

Per chi non li conoscesse, questi dispositivi sono dei piccoli soprammobili dotati di microfono e collegati con Alexa, a cui potrete chiedere di tutto. Dal sapere il meteo, al chiedere determinate ricette, fino al gestire la musica e la riproduzione di podcast. Grazie agli Echo Dot potrete rendere la vostra vita decisamente più comoda.

Inoltre potrete gestire a vostro piacimento tutto l’impianto di illuminazione tramite i comandi vocali. Oppure impostare automaticamente dei timer per l’accensione e lo spegnimento delle varie luci tramite la modalità risparmio energetico, che vi consentirà di ottimizzare in maniera intelligente l’intensità dei vari faretti.

Nell’offerta infine è compresa anche una lampadina Philips HUE, collegabile al resto dell’impianto e che potrebbe tornarvi utile per creare atmosfera magari in uno studio o sopra una scrivania.