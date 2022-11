Non sempre si riescono a trovare degli sconti molto consistenti, e spesso finiamo per doverci accontentare di un semplice 20 o 30%, ma non è questo il caso di oggi. Amazon ha infatti messo in sconto con le sue offerte Football Manager 2022, che ora potrete acquistare a 19,99€, invece di 54,99€, risparmiando un bel 64% sul prezzo iniziale.

Per chi ancora non lo conoscesse, la saga di Football Manager è una serie di videogiochi che, a differenza di tutti gli altri sul mercato, fa vivere al giocatore una vera esperienza da coaching staff. Potrete infatti gestire completamente la vostra squadra in ogni suo aspetto, che sia esso la preparazione fisica o la compravendita dei calciatori.

Potrete decidere se la vostra squadra dovrà puntare sul reclutare delle glorie ormai affermate del mondo del calcio, oppure se provare a puntare sulle giovani promesse. Lo stile di gioco sarà completamente in mano a voi, starà solo a voi determinare se sarete degni di salire sulla vetta del calcio mondiale.

Questo Football Manager 2022, per quanto non innovi in maniera troppo eccessiva le meccaniche di gioco ormai già ben consolidate, migliora nei piccoli dettagli le varie sfumature. Preparatevi ad un’esperienza davvero ricca e realistica.