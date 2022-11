Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte del Black Friday un’interessante elettrodomestico che potrebbe tornarvi davvero molto utile in casa. Stiamo parlando di una friggitrice ad aria targata Cosori, che ora potrete acquistare a 109,99€, invece di 169,99€. Un ottimo sconto del 35% che aumenta non poco il rapporto qualità prezzo di questo prodotto.

Questo incredibile elettrodomestico vi permetterà di risparmiare non poco sui consumi energetici quando cucinerete. Inoltre, non solo consumerete molto meno rispetto ai forni tradizionali, ma preparerete i vostri piatti anche nella metà del tempo, senza però intaccare minimamente il sapore del vostro cibo.

In più, cucinare con la friggitrice ad aria Cosori vi permetterà di mangiare in modo più sano fin da subito, riducendo il grasso di ben l’85% ma mantenendo la stessa croccantezza tipica delle fritture. Le 11 funzionalità diverse (più le 2 speciali di Preriscaldamento e Mantenimento del Calore), inoltre, renderanno la cucina quotidiana un processo più veloce e divertente.

Il cestello per la cottura differisce rispetto a quelli tradizionali per quanto riguarda la forma. Infatti essendo quadrato, invece che circolare con sono quelli classici, vi permetterà di cucinare molti più prodotti contemporaneamente.