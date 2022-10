Se siete amanti del vintage e dei ricordi, questa offerta fa perfettamente al caso vostro. Fujifilm Instax Mini 11 è una macchina fotografica istantanea che vi può regalare delle grandi soddisfazioni. Grazie a lei potrete catturare i momenti più significativi della vostra vita e condividere quelle emozioni con amici o parenti. Oggi la potete acquistare su Amazon al prezzo scontato di soli 79,90 €.

Fujifilm Instax Mini 11: l’amerete fin dal primo scatto

Il flash della Instax Mini 11 è in grado di effettuare un riconoscimento automatico della luminosità circostante senza che siano necessarie impostazioni speciali. Basta estrarre l’obiettivo per utilizzare immediatamente la modalità selfie, che vi consente di scattare un’istantanea ad un soggetto distante da 30 a 50 cm, in modo da poter ottenere sempre un primo piano nitido.

Nella confezione della Instax Mini 11 sono inclusi due diversi pulsanti di scatto e una cinghia dedicata. Fujifilm è ormai da anni leader nel settore foto e video. Le sue fotocamere sono famose soprattutto per la pasta dell’immagine che ha colori molto naturali. Questa piccola istantanea vi consente di catturare immagini discrete anche nelle condizioni in cui non ve lo aspettavate.

Le caratteristiche principali di questa formidabile compatta sono:

Obiettivo selfie e specchio per selfie integrati;

Dimensioni e peso: 6 x 11 x 12 cm e 436 grammi;

Utilizza mini pellicola Instax, dimensioni di stampa 54 (w) x 86 (H), dimensioni immagine 46 (w) x 62 (H) mm;

Cinghia da polso, set accessori otturatore, manuale di istruzioni, batterie AA x 2;

Tipo di mirino Ottico

Velocità minima otturatore 1/60;

Se acquistate la Fujifilm Instax Mini 11 a soli 79,90 €, con questa offerta su Amazon, non ve ne pentirete minimamente. Dopotutto ci sarà un motivo se lei è tra le macchine istantanee più vendute sul mercato. Concludiamo ricordandovi che su Amazon avete 30 giorni di tempo dopo l’acquisto di un prodotto, per poter richiedere il reso.