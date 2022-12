Se adori il fascino vintage delle vecchie macchine fotografiche istantanee allora non potrai fare a meno di acquistare subito questa incredibile Fujifilm Instax Mini 11.

La puoi trovare su Amazon con uno sconto del 13% pagandola solamente 78,50€. Non aspettare un secondo di più e completa l’acquisto prima che l’offerta termini o che il prodotto vada in esaurimento.

Ricordati che con un abbonamento Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Crea istantanee dei tuoi momenti più importanti con questa macchina fotografica Fujifilm

Negli ultimi anni, grazie ai social e ai mercatini dell’usato, abbiamo ritrovato la passione per le macchine fotografiche istantanee. Con questa Fujifilm Instax Mini 11, simbolo di una generazione fatta di sogni e di ricordi a portata di mano, potrai avere i tuoi momenti preferiti subito con te grazie alla stampa in pochi secondi e direttamente dalla macchina fotografica.

Portarla sempre con te grazie alla cinghia da polso compresa nell’acquisto, oppure acquista una custodia apposita per i tuoi viaggi. Con il suo design piccolo e compatto, questa macchina fotografica sarà super portatile e perfetta per ogni occasione. La batteria non sarà un problema dal momento che per funzionare ha bisogno solamente di due batterie formato AA già incluse nel prezzo.

Ricordati che con l’acquisto non sono comprese le mini pellicole Instax, quindi ricordati di aggiungerle al tuo carrello insieme a questa straordinaria macchina fotografica. Dal momento che il Natale è ormai alle porte, potrebbe anche essere un perfetto regalo per una persona importante.

Non aspettare ulteriormente e acquista la tua Fujifilm Instax Mini 11 a soli 78,50€ grazie alla promozione in corso su Amazon che ti offre uno sconto del 13%.

Con Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.