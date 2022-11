Google Pixel 7 è arrivato sul mercato solo poche settimane fa. Questo nuovo top di gamma della nota azienda americana, sta riscuotendo un successo straordinario e ormai non si sente altro che parlare di lui. In effetti gli smartphone di casa Google non sono una novità sul mercato, tuttavia, con l’uscita della Famiglia 7, una nuova era si sta affacciando sul panorama Tech. In particolare l’attenzione degli utenti, è stata catturata da ciò che promette il nuovo ecosistema Google. Oggi su Amazon potete acquistare il nuovo Google Pixel 7 a 612,83 €, grazie al piccolo sconto di cui è dotato.

Google Pixel 7: l’ecosistema che si evolve

Grazie al nuovo processore Google Tensor G2, il Google Pixel 7 è più veloce, più efficiente e più sicuro e realizza foto e video di una qualità impressionante, tra i migliori del panorama Android. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Se attivate il risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore. La fotocamera di Pixel 7 realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur. Pixel 7 ha un display nitido, con colori luminosi e intensi. E’ veloce e reattivo, così potete giocare, scorrere le pagine e cambiare app più agevolmente. Infine, grazie al chip di sicurezza Titan M2, questo dispositivo è dotato di vari livelli di sicurezza che proteggono le vostre informazioni personali.

Google Pixel 7 è uno smartphone eccezionale, ad un prezzo molto più basso rispetto alla sua concorrenza. Se siete già grandi fan dei servizi Google, sia per il lavoro che per lo studio, con lui vi troverete benissimo in qualsiasi situazione. L’ecosistema dei dispositivi di casa Google continua a crescere e a migliorarsi ogni volta di più, non sorprenderebbe se molti fan di casa Apple a breve si sposteranno su Google.

Potete acquistare il nuovo Google Pixel 7 su Amazon a 612,83 € e grazie al servizio Cofidis lo potete pagare in comode rate.