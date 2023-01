Uno dei giochi più iconici di sempre è in sconto del 30% su Amazon per la piattaforma PS4. Gran Turismo 7 lo potete acquistare ad un prezzo di soli 49,99 €, sbrigatevi perché le scorte a disposizione sono davvero limitate. Questo gioco sta andando letteralmente a ruba, inoltre grazie alla politica di resi Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se restituirlo o tenerlo.

Gran Turismo 7: il gioco più venduto su Amazon, finalmente in sconto

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquistate, mettete a punto e gareggiate nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sbloccate nuove auto e sfide su Gran Turismo 7. Se siete amanti della competizione diretta, affinate le vostre abilità e gareggiate nella modalità Sport.

La mappa principale è una sorta di Resort che contiene tutti i contenuti e le modalità presenti nel gioco, il design ha caratteristiche tipiche e miste sia del mondo occidentale che di quello orientale.

Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne supercar con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 è il gioco per eccellenza per quanto riguarda la simulazione di guida sulla piattaforma PS. L’esclusiva PS4 e PlayStation 5 è infatti riuscita a stabilire il nuovo record della serie per le entrate derivanti dalle vendite nel mese di lancio. Non perdete questa occasione di acquistare questo titolo ad un prezzo di soli 49,99 € e se non siete soddisfatti, ricordate che per qualsiasi motivo avete 30 giorni di tempo per restituirlo.