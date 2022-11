Oggi puoi mettere al tuo polso un bellissimo smartband a un prezzo decisamente vantaggioso. Approfitta anche tu degli sconti del Black Friday. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Band 6 a soli 32,80 euro, invece che 59 euro.

Risparmia quasi la metà con questo sconto del 44% e metti le mani su un dispositivo spettacolare. Potrai tenerti in salute e svolgere tutte le tue attività sportive tenendo traccia dei tuoi progressi. Design minimal per un look alla moda. Comodo e leggero per poterlo usare tutto il giorno, anche mentre dormi, senza nemmeno sentirlo.

HONOR Band 6: tante modalità di allenamento e batteria gigante

Con HONOR Band 6 potrai scegliere tra 10 modalità di allenamento come corsa e nuoto. Mentre svolgi queste attività venie monitorato il tuo stato di salute. Il tuo smartband rileva i dati in tempo reale come la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, il ritmo che stai tenendo e le calorie bruciate. Tutto questo ti permette di raggiungere i tuoi obiettivi e rimanere in perfetta forma.

È dotato di un bellissimo display AMOLED rettangolare da 1,47 pollici con un’ottima risoluzione e un touch sensibile. Potrai anche ricevere notifiche come messaggi, e-mail e chiamate in arrivo. Grazie alla sua potente batteria sarai in grado di tenerlo al polso per due settimane ed è inoltre dotato della ricarica rapida che permette di utilizzarlo per tre giorni consecutivi con soli 10 minuti di ricarica.

Non perdere questa fantastica occasione, dovrai essere veloce perché ci sono pochi pezzi disponibili. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo HONOR Band 6 a soli 32,80 euro, invece che 59 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.