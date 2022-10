Questo è il momento perfetto per acquistare il laptop che desideravi da molto tempo per migliorare le tue prestazioni universitarie. Ogni giorno è possibile trovare centinaia di prodotti con super offerte su Amazon, se stai cercando un ultrabook leggero, potente e affidabile, non perdere questa rara opportunità. Honor Magicbook X15 ha uno sconto del 28% e puoi averlo a soli 467,40 €. È pazzesco che questa unità abbia una spinta così sorprendente e ne sono rimaste solo poche.

Honor Magicbook X15: non avrete più dubbi su quale notebook comprare

Molti amici ci chiedono spesso quali laptop siano economici e adatti all’uso universitario. Il panorama dei PC portatili di oggi è davvero vasto, e dire che non è facile fare una scelta accurata, sarebbe riduttivo. Tuttavia, per un uso universitario, il laptop deve essere sottile, affidabile e robusto. L’Honor Magicbook X15 incarna tutte queste caratteristiche più una, oggi è in super sconto su Amazon , con una riduzione del prezzo del 28%.

Le caratteristiche principali di questo portatile sono:

Il display FullView certificato da TÜV Rheinland è privo di sfarfallio e bassa emissione di luce blu;

La custodia è realizzata in alluminio di alta qualità e altri metalli di alta qualità; un PC leggero dal design elegante ma soprattutto resistente e durevole;

Ricarica fino al 70% in meno di un’ora tramite la porta USB-C, grazie alla ricarica rapida da 65W;

Processore Intel Core i3, 8 GB RAM e 256 GB SSD;

La ventola adotta un design a lama ultra sottile, una rotazione ad alta intensità e una migliore dissipazione del calore;

Con soli 467,40 € puoi avere questo fantastico PC. È un prezzo ridicolo per le sue caratteristiche tecniche e potrebbe essere il tuo compagno di college ideale. Ricorda, puoi facilmente pagare a rate su Amazon, se lo necessiti, grazie al servizio Cofidis.