Il Honor Pad 8 è un tablet economico ma potente prodotto dall’azienda cinese Honor. Con un display da 8 pollici e una risoluzione HD, questo dispositivo è perfetto per guardare video, navigare in internet e giocare. Questo dispositivo oggi è in offerta su Amazon a soli 296,95 €, un prezzo che potete pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon. Sbrigatevi, le scorte a disposizione non sono illimitate e si stanno esaurendo velocemente.

Honor Pad 8: a questo prezzo lo dovete acquistare subito

Sotto la scocca, Honor Pad 8 è alimentato da un processore octa-core a 2,0 GHz e dispone di 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile. Questa combinazione di hardware garantisce un’esperienza fluida e senza intoppi, anche quando si eseguono più applicazioni contemporaneamente.

Honor Pad 8 tablet è dotato anche di una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una fotocamera frontale da 2 megapixel, entrambe perfette per scattare foto e fare videochiamate. Il dispositivo supporta anche la connettività Wi-Fi e cellulari 4G, il che lo rende perfetto per l’uso in movimento.

Honor Pad 8 è anche dotato di una batteria da 5100 mAh che offre fino a 10 ore di utilizzo continuo. Inoltre, il tablet supporta la ricarica rapida, il che significa che è possibile ottenere il 50% di carica in soli 30 minuti.

In generale, Honor Pad 8 è un tablet economico ma potente che offre un’esperienza utente eccezionale. Con una combinazione di hardware potente, una lunga durata della batteria e un design elegante, questo dispositivo è perfetto per chi cerca un tablet economico ma performante. Questo device è davvero perfetto per tutti gli universitari fuori sede che necessitano di un dispositivo affidabile sia a casa che all’università. Approfittate subito di questa offerta e acquistatelo a soli 296,95 €. Ricordatevi che con Amazon siete soddisfatti o rimborsati.