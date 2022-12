Vi parliamo spesso dei notebook HP serie 250. Oggi vi presentiamo un’altra offerta per questa serie di laptop, ma finisce per essere l’ultimo modello per il 2022, l’HP 250 G9. Come al solito, non siamo qui per raccontarvi la storia dell’azienda; HP non ha bisogno di presentazioni, esiste da anni ed è ora uno dei leader nel settore dei PC. Grazie a questa promozione Amazon, puoi acquistare questo bellissimo laptop a soli 309,00 €. Puoi acquistarlo anche con comode rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis del noto e-commerce. Un servizio che non troverete su nessun’altra piattaforma di e-commerce.

HP 250 G9: moderno, bello e potente, te lo invidieranno tutti all’università

Non vogliamo perderci in giri di parole inutili. Dunque andiamo subito al sodo, elencando quelle che sono le caratteristiche principali dell HP 250 G9:

Schermo pc 15,6″ antiriflesso;

Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico;

Durata batteria da 1,5 a 4 ore;

Webcam pc: Fotocamera frontale 0,3 MP – TrueVision HD;

Connettività: scheda wifi 5, Bluetooth 5.0, 2 USB 3.0 , 1 USB Type-C, 1 HDMI, 1 RJ-45, Jack combinato per cuffia/microfono, 1x alimentatore CA e lettore di schede SD;

2 altoparlanti stereo microfono array;

HD SSD M2 nvme SOLIDO 256GB, RAM DDR4 8GB;

Processore intel N 4500, frequenza base di 1,10 GHz fino a 2,8 Ghz in Modalità burst mode;

Sistema Operativo WINDOWS 11 PRO 64 bit originale (no DVD) già preinstallato integrato nel bios;

Per questo prezzo, l’HP 250 G9 ha tutto il necessario per gli studi universitari e il lavoro, in un look elegante e moderno. Ci teniamo anche a precisare che il tutto è garantito dall’ottima assistenza italiana. Non perdere tempo e acquista subito questo portatile a soli 309,00 € grazie alle grandi offerte di oggi su Amazon. Concludiamo ricordando che per qualsiasi problema o dubbio, grazie alla politica di Amazon hai 30 giorni di tempo per effettuare il reso del prodotto acquistato.