Questo dispositivo di cui vi stiamo per parlare è tra i più versatili che voi possiate trovare. HP Pavilion X360 non è solo un laptop, ma si trasforma anche in un incredibile tablet e tavoletta grafica. Grazie a questo prodotto di casa HP, azienda leader nel settore della tecnologia, le vostre giornate da universitari avranno un boost in più. Inoltre, questo incredibile portatile è in offerta su Amazon a soli 539,99 €. Stiamo parlando di un incredibile sconto del 28%, che non ci saremmo mai aspettati dopo le super offerte del Black Friday, che sono terminate ieri.

HP Pavilion X360: a questo prezzo non ha rivali, vista la sua qualità e versatilità

HP Pavilion X360 è dotato di un processore Intel Core i3-1125G4 che raggiunge una frequenza fino a 3,7 GHz, grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, con 8 MB di cache L3, 4 core, 8 thread e scheda grafica integrata Intel UHD. Sempre sotto al telaio trovate 8GB DDR4 di RAM integrata e non espandibile con frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB per un avvio istantaneo e 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi.

Il display Touch Screen da 14″ dell’HP Pavilion X360, ha una risoluzione Full HD da 1920 x 1080p, diagonale 35.6 cm, tecnologia IPS MultiTouch, Micro-Edge, Luminosità di 250 Nits e volume colore 45% NTSC. La tastiera Full Size nel telaio in alluminio senza tastierino numerico, ha tasti realizzati con plastica ricilata, pulsanti di scelta rapida multimediali e Touchpad con sensore Multi-Touch. Inoltre la batteria vi consente un’autonomia fino a 11 ore, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni; grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) potrete caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

HP Pavilion X360 ha uno chassis color argento, Audio B&O, HDMI, USB Type-C, USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono, un peso di soli 1,52 kg e uno spessore di soli 1,99 cm. Non perdete questa incredibile offerta e acquistate questo dispositivo a soli 539,99 € su Amazon, in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di Cofidis.