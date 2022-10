Continua gli sconti pazzi sui PC portatili di casa Huawei, un paio di settimane fa vi abbiamo parlato dell’offerta riguardante il MateBook 14s, un laptop effettivamente molto prestante ad un prezzo assurdo. Infatti adesso è sold-out come immaginavamo, se vi siete persi quell’offerta vi potete rifare con quella di questo articolo. Oggi vi parliamo dell’offerta del fratello minore, il MateBook 14, altrettanto potente ed affidabile, sempre in promozione su Amazon, a soli 699,00 €. Questo è uno sconto pazzesco di oltre 300 euro, quindi ribadiamo lo stesso discorso dell’altra volta, affrettatevi ad acquistarlo perché sono rimasti gli ultimi 10 pezzi a disposizione.

Huawei MateBook 14: un’altra offerta pazzesca da prendere al volo

Come accennato poco fa, il Huawei MateBook 14 non solo è costruito con ottimi materiali che lo rendono robusto e affidabile, ma ha anche prestazioni di alto livello, in un telaio compatto e leggero. Grazie al suo elegante corpo metallico pesa solo 1.49 kg e ha uno spessore di soli 15.9 mm, le sue ventole più sottili ad alta densità a forma di S, producono un flusso d’aria maggiore del 39% rispetto al modello passato.

Il Display FullView 2K con rapporto schermo-corpo del 90% è progettato per massimizzare l’impatto visivo ampliando l’area di visualizzazione al limite. Il risultato è un’esperienza visiva più ampia, pulita e intensa. Inoltre questo pannello copre il 100% dello spazio colore sRGB, quindi le tonalità sono vivide e precise, anche per i professionisti.

Il processore AMD Ryzen 4000H Series di cui è dotato questo laptop, è stato progettato con un processo a 7nm, e ha 8 core ultra reattivi, che accelera e migliora le performance. Con una carica di soli 15 minuti della batteria da 56 Wh vi fornisce fino a 2.5 ore di utilizzo. Quindi con lui avete l’autonomia necessaria per affrontare un’intera giornata universitaria.

Non perdete ulteriore tempo e non fatevi scappare questa strepitosa offerta, il Huawei MateBook 14 è disponibile su Amazon a soli 699,00 €. Concludiamo ricordandovi che con il servizio Cofidis di Amazon lo potete acquistare in comode rate.