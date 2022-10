Huawei è ormai da anni leader nel settore di prodotti Tech. Produce dispositivi di ogni genere: smartphone, smartwatch, casse Bluetooth, cuffie, computer e così via. Ogni prodotto è costruito sapientemente con ottimi materiali ed è super affidabile. Il Huawei MatePad 11 è un tablet eccezionale che noi abbiamo avuto il piacere di testare per qualche mese e oggi è in offerta su Amazon a soli 409,00 €. Pensiamo che con questo prezzo sia un ottimo alleato da avere sempre nella vostra borsa dell’università con voi. Inoltre vi ricordiamo che con il servizio Cofidis di Amazon, potete pagarlo in comode rate.

Huawei MatePad 11: il tablet che non vi aspettavate di trovare a questo prezzo

Huawei MatePad 11 ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz per un’esperienza di visione più fluida, mentre la gamma cromatica DCI-P3 rende il display un vero piacere per gli occhi. Huawei MatePad 11 ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Dual. Qui ottenete tutti i benefici della riduzione di luce blu senza bisogno di cambiare le modalità del display e senza dominanti di colore, così i vostri occhi non dovranno sopportare lo sfarfallio.

Il comparto audio a quattro altoparlanti e quattro canali è molto potente, i bassi e gli alti sono cristallini e regolati da Harmon Kardon per riprodurre i vostri contenuti audiovisivi preferiti durante le pause pranzo. Grazie alla Huawei M-Pencil potete avere il pieno controllo creativo dei vostri progetti di design o per prendere appunti in modo efficiente. Con 4096 livelli di sensibilità alla pressione e all’inclinazione, questa smart pen riesce a rilevare ogni minimo movimento con una latenza di 2 ms quasi impercettibile. La funzione Multi-Finestra sul MatePad 11 vi consente di aprire fino a 4 app in una singola schermata e personalizzare il vostro modo di lavorare.

Il Huawei MatePad 11 può essere vostro grazie a questa offerta su Amzon, a soli 409,00 €.