Spesso si ha paura a comprare dispositivi elettronici di marche di cui non abbiamo mai sentito parlare. Tuttavia la maggior parte delle aziende ha iniziato così, uscendo sul mercato e facendosi largo nell’ampio panorama di tecnologia che stiamo vivendo oggigiorno. Bisognerebbe provare e dare fiducia a queste aziende prima di depennarle dalla lista e per questo ci viene in aiuto Amazon che grazie alla sua politica soddisfatti o rimborsati, vi consente di stare tranquilli quando spendete i vostri soldi. Se state cercando un laptop leggero e robusto per l’università, che sia economico ed abbia giusto le funzioni necessarie a svolgere le vostre necessita universitarie, dovete approfittare subito di questa offerta pazzesca. Lo Sgin M15 Pro è un piccolo portatile di buona costruzione, che oggi è in sconto assurdo del 71% su Amazon. Infatti lo potete comprare a soli 259,99 €.

Sgin M15 Pro: aspettate a giudicare

Questo laptop è dotato di memoria DDR4 da 8 GB, una memoria interna SSD da 256 GB e supporta l’espansione della scheda TF da 512 GB e l’SSD da 512 GB può essere sostituito con SSD fino a 1 TB. Lui è preinstallato con il più recente sistema Windows 11, dotato di processore Intel Celeron N4020C con frequenza turbo fino a 2,8 GHz. Ha un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD, i colori, la luminosità e l’angolo di visione sono tutti nella norma di questa fascia di dispositivi.

Lato connettività troviamo Bluetooth 4.2 e WiFi veloce tramite WiFi a doppia banda, dotato di porta USB di tipo C, HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, porta USB 3.0 e slot microSD. Questo laptop è leggero e sottile per la sua categoria pesa 1,63 kg, quindi non è difficile trasportarlo nella borsa dell’università. Dotato di batteria agli ioni di litio da 5000 mWh ha in effetti una buona durata della batteria che vi copre senza problemi una intera giornata all’università.

Ultimo punto, probabilmente quello più importante, hanno un Servizio Clienti che dalla data di acquisto offrono un servizio di garanzia di 365 giorni con la quale vi risponderemo entro 12 ore per aiutarvi a risolvere il problema. Approfittate di questa incredibile offerta e acquistate questo laptop a soli 259,99 €. Con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se è il PC giusto per le vostre esigenze.