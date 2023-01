Come ben tutti sappiamo i prodotti di casa Apple non sono economici e soprattutto con l’uscita della nuova famiglia di quest’anno, i prezzi sono lievitati ancora di più. Ecco perché gli utenti sono sempre alla ricerca di uno sconto sui nuovi modelli, per non dover per forza comprare un dispositivo degli anni passati. Oggi su Amazon c’è un’offerta incredibile per quanto riguarda l’iPhone 14 di ultima generazione, è scontato a soli 863,95 €. Probabilmente questo è il prezzo più basso che abbiamo registrato, dalla data della sua uscita sul mercato. Ecco perché non potete perdere questa occasione.

Inoltre, se non avete la possibilità o la voglia di pagarlo tutto in un’unica soluzione, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a taso zero. Sbrigatevi prima che questa promozione finisca.

iPhone 14: finalmente uno sconto interessante per poter risparmiare

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le specifiche tecniche principali dell’iPhone 14:

Display Super Retina XDR da 6,1″;

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, tutti invidieranno le vostre foto all’università;

Modalità Cinema adesso disponibile con Dolby Vision 4K fino a 30 fps;

Modalità Azione per riprese stabili e fluide anche mentre camminate o correte;

Rilevamento incidenti, una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se voi non potete;

Una batteria che dura tutto il giorno e vi dà fino a 20 ore di riproduzione video;

Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee e reti cellulari 5G ultrarapide, per la connessione del futuro;

Ecco l’occasione che tutti stavano aspettando per comprare il nuovo iPhone 14, lo smartphone di casa Apple di ultima generazione, oggi scontato a soli 863,95 € su Amazon. Correte prima che le scorte a disposizione si esauriscano, è difficile trovare un prezzo del genere.