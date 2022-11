Le vacanze di Natalae stanno arrivando e le promozioni per i Black Friday su Amazon stanno giungendo al termine. Questo significa che dovete sbrigarvi a fare gli acquisti che volevate da tempo, in queste poche ore rimaste. Gli sconti FOLLI su Amazon finiranno a mezzanotte e noi siamo qui a raccontarvi le offerte più interessanti del noto e-commerce. Se siete amanti della velocità e dei videogiochi di simulazione, in camera vostra non può assolutamente mancare un volante con pedaliera.

Krom K-Wheel Pro è un dispositivo completo di volante, pedaliera e cambio, che consente un’immersione completa di guida durante le vostre corse online. Se è la prima volta che sentite il nome di questa azienda, ci siamo noi a tranquillizzarvi dicendovi che è di grande affidabilità. Dopotutto basta guardare quanto è venduto su Amazon e tutte le recensioni positive. Fino alle 23:59, questo prodotto è in sconto a soli 129,90 €. Un prezzo che non vi dovete far scappare per nessun motivo al mondo e che potete pagare in comode rate a tasso zero, partendo dal mese successivo all’acquisto.

Krom K-Wheel Pro: il volante che stavate cercando da tempo in sconto

Krom K-Wheel Pro è un set di volante, pedali e cambio, con palette al volante e base di stabilità sui pedali, con un ottimo rapporto qualità prezzo. L’impugnatura è in tessuto sintetico per una migliore aderenza e confort. Il volante è possibile settarlo su 3 modalità di sensibilità diverse per trovare il feeling migliore in base alle vostre esigenze di guida.

Krom K-Wheel Pro è compatibile con PC, PS3, PS4, XBOX ONE e SWITCH, ingresso X e ingresso D. Inoltre, lui richiede un gamepad, ma il controller non deve essere necessariamente un controller PS4 originale, può essere anche un controller di terze parti con licenza. Questo volante è composto da pulsanti 13 pulsanti, di cui sono 6 programmabili e la lunghezza del cavo di alimentazione è di 240 cm.

Sbrigatevi a comprarlo, fra poche ore non sarà più disponibile il prezzo in offerta di soli 129,90 €.