In questo articolo, segnaliamo un dispositivo tecnologico così versatile che ti renderà davvero uno studente universitario. Il Lenovo IdeaPad Duet è un tablet che può trasformarsi in un laptop grazie a una tastiera staccabile e al sistema operativo ChromeOS. Questo fantastico dispositivo ha uno sconto del 13% e puoi acquistarlo a soli 329,00€. Sbrigatevi perché sono rimasti pochissimi pezzi a disposizione a questo prezzo., presso i magazzini Amazon.

Lenovo IdeaPad Duet: un dispositivo così versatile e potente, a questo prezzo va comprato subito

Sappiamo tutti che Lenovo è da molti anni sinonimo di qualità e affidabilità. Ci troviamo spesso a parlarvi dei prodotti di questa azienda proprio perché sicuri della loro qualità, e questo dispositivo è in sconto pazzesco di quasi la metà del prezzo, da comprare subito prima che si esaurisca la scorta disponibile nello store di Amazon.

Il Lenovo IdeaPad Duet è dotato di 64 GB di memoria, 4 GB di RAM, processore MediaTek P60T, display FHD da 10,1 pollici e sistema operativo Google ChromeOS ultra fluido. Tutto questo, più la qualità e la garanzia Lenovo, e un prezzo irrisorio di soli 329,00 €, significa che è un dispositivo che può davvero cambiarti la vita. Che tu stia prendendo appunti, facendo ricerche online, videochiamando con un gruppo di studio e altro ancora, a casa o all’università, mantieni il tuo lavoro estremamente efficiente.

Concludiamo ricordandovi che grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete acquistare questo Lenovo IdeaPad Duet e pagarlo a rate ad un comodo tasso di interesse zero. Amazon continua a dimostrare di essere il miglior e-commerce per lo shopping, non solo per comodità, ma anche per qualità del servizio. Inoltre, entro 30 giorni dall’acquisto potete decidere se effettuare il reso gratuito del prodotto, ricevendo il rimborso dell’intera somma pagata.