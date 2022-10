Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2 è un prodotto eccezionale ed oggi è in sconto FOLLE del 38 % su Amazon. Questa azienda, se pur ha cominciato creando dispositivi economici, ha velocemente conquistato il mercato e oggi i suoi prodotti hanno un marchio di garanzia e affidabilità senza paragoni. Il Tab P11 è un tablet pazzesco se si pensa al suo prezzo, infatti ha di per sé già un ottimo rapporto qualità – prezzo, ma oggi lo potete comprare a soli 249,00 € grazie a questa incredibile offerta su Amazon.

Lenovo Tab P11: impossibile trovare uno schermo del genere a questo prezzo

Andiamo dritti al punto, elencandovi quelle che sono le principali caratteristiche:

Display da 11″ con risoluzione 2K e 400 nits di luminosità; uno schermo che restituisce immagini nitide da ogni angolazione;

Processore Qualcomm Snapdragon 662 che offre un funzionamento rapido e fluido;

Storage da 128 GB espandibile tramite MicroSD fino a 1 TB;

RAM da 4GB LPDDR4;

Smart Charging Station 2 inclusa nella confezione;

Wi-Fi + Bluetooth; 4G LTE;

Camera: frontale 8MP/posteriore 10MP;

Non solo potenza, ma anche tanta affidabilità con il programma “Affidabilità Garantita”, che in caso di guasto tecnico vi riparano il prodotto e ti rimborsano fino a 1.000€. Questo fa capire quanto l’azienda sia sicura della qualità dei suoi prodotti e questo non è un punto da sottovalutare. Inoltre a questa fascia di prezzo è difficilissimo trovare un tablet con un display del genere. Il Lenovo Tab P11 è perfetto per tutti gli universitari che nelle pause adorano guardare le loro serie TV o film preferiti. Non fatevi scappare questa occasione ed acquistatelo subito su Amazon a soli 249,00 €, uno sconto del 38% che non capita tutti i giorni. Ricordatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo dall’acquisto di un prodotto, per decidere se volete fare il reso oppure no. In poche parole con Amazon siete: soddisfatti o rimborsati.