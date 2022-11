Siamo di fronte a un errore di prezzo o semplicemente a una pazzia di Amazon? Questo non ci è dato saperlo ma d’altra parte non è che ci interessa più di tanto. L’importante, posso garantire, che è tutto vero. Metti subito nel tuo carrello le cuffie da gaming Logitech a soli 36,49 euro, invece che 79,99 euro.

Esattamente, con uno sconto del 54% ti porti a casa delle cuffie meravigliose. Logitech garantisce sempre prodotti di alta qualità, con un bel design e anche un buon prezzo. Oggi unendo quest’ottimo brand a quest’ottima offerta ne ricavi un affare da cogliere al volo.

Ovviamente uno sconto del genere non può durare molto tempo, per cui per poterne beneficiare devi essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista le tue cuffie da gaming Logitech a soli 36,49 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Logitech: cuffie da gaming comode e con microfono

Il design con cui sono state progettate ti permetterà di tenerle per molto tempo senza nessun fastidio. Infatti pesano soltanto 240 g e hanno una fascia di sospensione per distribuire il peso, che potrai regolare per adattarle perfettamente alla tua testa. Possiedono poi dei morbidi padiglioni in Memory Foam che ricoprono interamente le orecchie ma non stringono. Così avrai un’immersione completa e il massimo del comfort.

Goditi un suono coinvolgente grazie al driver da 40 mm che renderà la tua esperienza di gioco reale. Inoltre sono dotate di un comodo microfono che potrai alzare o abbassare per utilizzarlo. Regola il volume grazie alla piccola rotella si trova sul padiglione, senza doverti alzare. Sono compatibili con PC, laptop e consolle di gioco. Non dovrai far altro che inserire il cavo audio da 3,5 mm.

Questa è davvero un’offerta da non perdere, un prezzo del genere non si era ancora mai visto. Metti subito nel tuo carrello le cuffie da gaming Logitech a soli 36,49 euro, invece che 79,99 euro.