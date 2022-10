Se stai cercando un mini computer per l’ufficio o per collegarlo al tuo televisore in sala per goderti tutti i servizi Windows o per giocare ai tuoi videogames preferiti, allora non potrai fare a meno di questo Mini Pc B2S di BMAX.

Acquistalo a soli 108,36€ su Amazon grazie allo shockante sconto del 32% che ti permette di risparmiare bene 51,63€, mica male no? Aggiungilo subito al tuo carrello e completa il check-out prima che la promozione termini o il prodotto vada in esaurimento.

Attivando un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Un mini PC per un mega utilizzo, non te lo perdere

Grazie alle tecnologie di oggi è possibile avere a poco prezzo un piccolo dispositivo dalla grande potenza ed è questo il caso del Mini Pc B2S di BMAX. Potrai letteralmente portarlo in tasca dal momento che misura solamente 12,5 cm. Così piccolo e compatto sarà possibile nasconderlo dietro la scrivania o attaccarlo dietro al televisore. Oppure, grazie alla porta HDMI e alla porta VGA, potrai collegarlo a due schermi per sfruttare la funzione di doppio schermo.

Dotato di SSD da 128 GB, di cui 6 GB al di fuori di questi messi da parte per avviare le operazioni, potrai stare sicuro che non avrai problemi di lentezza. Il processore Intel di cui è provvisto vanta un’ottima potenza grazie alla sua tecnologia Dual Core. È munito inoltre di tecnologia Bluetooth e di supporto a connessione wireless fino a 5GHz. Naturalmente viene fornito con Windows 11 Pro già attivato.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista oggi il tuo Mini Pc B2S di BMAX allo straordinario prezzo di soli 108,36€ grazie alla promozione del 32% di sconto sul suo prezzo originale. Ricevilo a casa senza costi aggiuntivi e velocemente grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.