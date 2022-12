Continuano gli sconti sul sito di e-commerce più famoso al mondo, con centinaia di nuove offerte ogni giorno, e come sempre noi siamo pronti a cercare e mostrarvi quelle migliori. Come per esempio quella sulla DCS-8000, una mini telecamera targata D-Link, che ora potrete acquistare a 36,99€, invece di 70,00€, risparmiando così il 48% sul prezzo iniziale di listino.

Questo piccolo (3.5 x 3.8 x 9.2 cm) vi permetterà di registrare video ad una risoluzione di 1080 p a 30 fps, per un’esperienza più dettagliata e fluida. Monta poi un obiettivo grandangolare a 138°, con zoom digitale in 4x, che vi consentirà di visualizzare una vasta area di casa vostra e di ingrandire i dettagli chiave.

Questa mini telecamera di D-Link è dotata inoltre di rilevamento delle persone basato sull’intelligenza artificiale per distinguere le persone da altri oggetti in movimento. In questo modo riceverete avvisi solo quando qualcuno entra in casa mentre sei assente invece di falsi allarmi dovuti al cambiamento delle condizioni di luce.

La configurazione della videocamera è rapida e veloce grazie all’app Mydlink. Vi basterà semplicemente scaricare e installare l’app sullo smartphone o tablet e seguire le istruzioni dettagliate. Inoltre è possibile impostare la videocamera comodamente usando il bluetooth.