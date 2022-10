Parti con il piede giusto e porta a casa una fantastica agenda su cui poter segnare qualunque tipo d’impegno che avrai da qui al prossimo anno. Con la promozione in corso su Amazon non ne compri una qualunque ma bensì una fantastica Agenda settimanale filmata Moleskine.

Collegati subito per risparmiare praticamente il 44% con un solo click e concludere un vero e proprio affare. Appena €12,05 per avere tutto a portata di borsa e di zaino.

Della spedizione non ti preoccupare perché se hai un abbonamento Amazon Prime sul tuo account, sono sia gratuite che veloci su tutto territorio italiano.

Agenda 2022-2023, con Moleskine e non hai dubbi sul tuo merito

Se c’è un marchio di cui potersi fidare allora quello è proprio Moleskine. Vero e proprio colosso nel campo delle agende e non solo, ti permette di portare a casa un perfetto taccuino su cui poter annotare tutti i tuoi impegni con un prezzo al minimo sindacabile.

Questo gioiellino che ti sto segnalando altro non appartiene che alla serie formato Pocket. Piccola ma con tanto spazio non ti mette i bastoni tra le ruote. In più la puoi avere sempre dietro senza che ti intralci od occupi troppo spazio.

Vuoi sapere di più sul suo conto? Con 18 mesi a portata di pagina, ha gli angoli arrotondati e un foglietto sticker incluso per rendere le annotazioni ancora più divertenti. In più è in colore Manganese Blue, eccentrica al punto giusto.

Non attendere un secondo in più e approfitta del ribasso del 44% proprio ora. Collegati su Amazon per acquistare la tua agenda 2022-2023 firmata Moleskine, la porti a casa con soli €12. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.